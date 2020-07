Soud zpřísnil trest kontrolorovi, který napadl vietnamského mladíka. Inspekce muže propustila

Kontrolor České obchodní inspekce Miroslav Suchan se dopustil ublížení na zdraví, když loni v dubnu napadl vietnamského obchodníka Šona Chunga. Odvolací Krajský soud v Českých Budějovicích tak zpřísnil původní rozsudek. Jak v úterý serveru iROZHLAS.cz řekla mluvčí Okresního soudu v Jindřichově Hradci Petra Říhová, Suchan bude muset zaplatit pokutu 35 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Kontrolor navíc přišel o práci. České Budějovice 15:07 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šon Chung z Jindřichova Hradce | Zdroj: Repro Facebook

Incident se stal loni na začátku dubna v Jindřichově Hradci. Miroslav Suchan se svojí kolegyní přišli na kontrolu obchodu, který provozují rodiče Šona Chunga. Podle nich se inspektor choval arogantně, kontrolovaným například tykal nebo plival na zem.

Nečekal jsem, že mě udeří, popisuje vietnamský mladík incident s kontrolorem obchodní inspekce Číst článek

Když kontrolovaní manželé přizvali svého syna, aby tlumočil, dostal se s inspektorem do sporu. Padly při něm mimo jiné i narážky na vietnamský původ rodiny. Spor potom pokračoval na chodníku před provozovnou Chungových rodičů.

„Myslím si, že to nebylo z mé strany moc diplomatické, když jsem ho upozornil: ‚Nedělejte mi tu nepořádek.‘ A taky jsem za to od pana inspektora schytal větu v přesném znění: ‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘ To už jsem vnímal extra negativně. Moje bezprostřední reakce byla taková, že jsem si vytáhl mobil a snažil jsem se tohle chování zdokumentovat,“ popsal tehdy v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Chung s tím, že poté ho kontrolor udeřil do tváře a tím mu vyrazil z ruky mobilní telefon.

Okresní soud v Jindřichově Hradci v polovině ledna rozhodl, že inspektor se dopustil výtržnictví a poškození cizí věci, ublížení na zdraví se ale podle soudkyně neprokázalo. Udělila mu pokutu 25 000 korun a 5000 jako náhradu škody za rozbitý mobilní telefon. Proti rozsudku se všichni odvolali – státní zástupkyně, poškozený Šon Chung i Miroslav Suchan.

Inspektor bez práce

Soud uložil inspektorovi, který napadl vietnamského mladíka, pokutu 25 tisíc. Nahradit má i rozbitý telefon Číst článek

Případ tak putoval do Českých Budějovic. „Krajský soud rozsudek okresního soudu zrušil a znovu rozhodl tak, že obžalovaného uznal vinným ze spáchání přečinu ublížení na zdraví, přečinu výtržnictví a přečinu poškození cizí věci,“ informovala server iROZHLAS.cz Říhová.

Soud tak zpřísnil původní verdikt a zvýšil i pokutu. „Uložil mu peněžitý trest ve výměře 35 000 korun. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl vykonán, stanovil náhradní trest odnětí svobody ve výměře tří měsíců. Dále uložil obžalovanému povinnost zaplatit náhradu škody poškozenému,“ dodala Říhová s tím, že rozsudek nabyl právní moci.

Doma za půlku platu. Kontrolor z inspekce skončil kvůli napadení vietnamského prodejce mimo službu Číst článek

Suchan také přišel o svou práci. „V momentě, kdy nabylo odvolací rozhodnutí právní moci, tak podle služebního zákona je s ním samozřejmě ukončen služební poměr. Takže s panem Suchanem byl ukončen služební poměr a není už ve službě,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Martina Střihavková, ředitelka inspektorátu České obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Šon Chung je s rozhodnutím soudu spokojený a rád, že „je celá tato nepříjemná situace konečně úspěšně za námi“. „Máme z toho velkou radost a těší nás, že slušné chování zvítězilo. Byl to malý krůček pro společnost, ale velký skok pro naši rodinu,“ napsal na svém facebooku.