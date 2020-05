Neošetřené zlomeniny a krvavé rány. Babička nezvěstné Valerie před 40 lety seděla za týrání syna

Soňa Kvasničková si odpykává osm let ve vězení za zanedbání péče o svá vnoučata, mezi něž patří i přes dva roky pohřešovaná Valerie. Ta by ale nejspíš nedostala, kdyby soud v září 2016 věděl, že za týrání vlastních dětí byla ve vězení už v 80. letech. Kvasničková si tehdy za mřížemi pobyla pět let, její druh Augustin H. potom čtyři. Vyplývá to z rozsudků, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici. Dokumenty Praha 6:00 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babička pohřešované Valerie u soudu | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

Kvasničková společně s partnerem týrala podle soudu svoje děti několik let, dokud náhodou těsně před Vánoci 1980 nepřišla na návštěvu Alena O. Rodinná známá našla jejich pětiletého syna Augustýna pomláceného a se zlomenou rukou, proto ho odvezla do nemocnice.

‚Poutala ji k záchodové míse.‘ Babička pohřešované Valerie musí dětem za týrání zaplatit 454 tisíc korun Číst článek

„Po celém těle měl nezletilý četné modřiny a jizvy, levou horní končetinu měl celou oteklou, promodralou, bolestivou na pohyb i pohmat,“ napsal soud v rozsudku z roku 1982. Malý Augustýn měl totiž dva dny starou zlomeninu, která mu podle znalců způsobovala „mučivé útrapy“.

Podle Kvasničkové mu ruku zlomila jeho sestra Valerie, když spadla ze skříně. To ale vyvrátili znalci. U soudu se také matka dětí snažila vysvětlit, proč syna nechala trápit se v bolestech, které podle znalců musel zažívat třeba i při obyčejném oblékání, a nešla s ním k lékaři. Otec Augustin H. si prý nemohl vzít volno v práci a Kvasničková, která byla v té době těhotná, nechtěla doktorovi se všemi dětmi naráz.

Neléčené zlomeniny

Kromě toho lékaři přišli i na staré zlomeniny nosu, klíčku a předloktí, které nikdy neošetřil žádný doktor. Kvasničková se vymlouvala, že tato zranění způsobila dětem Alena T., která s nimi několik týdnů bydlela, když byl Augustin H. na vojně. Tvrzení ale vyvrátily znalecké posudky, podle kterých zlomeniny vznikly dva měsíce po návratu dětí od Aleny T.

Případ pohřešované Valerie Kvasničková dostala Valerii a její tři sourozence do péče po smrti syna v září roku 2016. Děti nejdříve skončily v Klokánku, potom je Obvodní soud pro Prahu 8 svěřil do péče jejich babičky.

Na to, že žena svá vnoučata týrá, se přišlo až v srpnu 2018, kdy se jeden z příbuzných obrátil na policii.

Sourozenci se ve svých výpovědích shodli na tom, že dívku neviděli od prosince roku 2017. V té době Valerii podle jejich výpovědí babička surově zbila a Valerie zůstala ležet v posteli. Poté jednoho dne zmizela.

Odsouzená více než půl roku tvrdila svému okolí, že Valerie je v Německu, v léčebně, v dětském domově nebo u nějaké paní, kterou měla její vnučka ráda.

Kriminalistům se dosud případ nepodařilo vyšetřit. V současnosti ale vyšetřují sociální pracovnice, které děti v péči Kvasničkové nechaly.

Augustýn měl ale navíc i další různě stará zranění. „Ve vlasaté části hlavy byly zjištěny mnohočetné jizvy různého stáří, většinou ještě čerstvé, obdobné jizvy se ve velkém množství nacházely na ramenech, trupu a zádech. Celkový stav svědčil o tom, že se jedná o chronicky týrané dítě,“ popsala soudkyně Alena Vlčková v rozsudku. Kvasničková i její partner přitom tvrdili, že pokud děti trestali, tak „plácnutím přes zadek“.

Pětiletý chlapec navíc připomínal spíš o dva roky mladší dítě. Podle lékařů vypadal apaticky a byl psychicky retardovaný. „Toto opoždění již nikdy nebude moci být vyrovnáno,“ upozornila v rozsudku soudkyně.

Týrání mladších dětí

Chování páru navíc přispělo k tomu, že jejich dcera Valerie byla podle lékařů debilní. Ačkoli bylo tehdy dívce sedm let, chovala se podle lékařů jako tříleté nebo čtyřleté dítě. Navíc ji rodiče neposílali do školy nebo ji nebrali do kardiologické poradny. Nestarali se ani o své nejmladší dítě, dvouletého Davida. Nebrali ho na kardiologii, k logopedovi nebo na pravidelné očkování.

Obvodní soud pro Prahu 2 nakonec Kvasničkovou odsoudil ke třem letem za mřížemi za trestné činy ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy a týrání svěřené osoby. Podobně dopadl i její druh, kterého soud poslal za mříže na dva roky. Státní zástupce i obžalovaní se ale odvolali, a tak dvojice skončila o rok později u Městského soudu v Praze.

Podle žalobce obvodní soud nevzal v úvahu, jakým způsobem a jak dlouho dvojice děti týrala. A soudce Petr Stutzig mu dal za pravdu. „(Obvodní soud pro Prahu 2) uložil tak oběma obžalovaným tresty nepřiměřeně mírné, které jsou v rozporu jak se stupněm společenské nebezpečnosti jednání obžalovaných, tak i s možností nápravy obžalovaných a nepůsobí výchovně ani na ostatní členy společnosti,” píše se v rozsudku. Kvasničková i její partner Augustin H. si tak museli pobyt ve vězení o dva roky prodloužit.

Po dvaceti a čtyřiceti letech

„Soud má za to, že uložené tresty budou pro oba obžalované dostatečným poučením, aby se pro příště podobného jednání nedopustili,“ napsala soudkyně v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. U Kvasničkové ale zjevně nepomohl ani zpřísněný trest městského soudu.

V roce 2000 ji Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal znovu, tentokrát za to, že neposílala do školy svého dvanáctiletého syna Romana. Kvůli tomu si musela odpracovat 200 hodin veřejně prospěšných prací.

Další, vážnější zlom ale přišel v roce 2016, kdy Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl, že Kvasničková dostane do péče čtyři vnoučata. Její syn totiž v pětadvaceti letech zemřel a snacha se nedokázala o děti postarat. Ani skoro čtyřicet let od prvního případu se ale její chování nezměnilo.

Policie znovu otevřela případ týrané Valerie. Podezírá sociální pracovnice, že odbyly dohled Číst článek

V rozsudcích z 80. let se uvádí, že malého Augustýna tloukla Kvasničková po těle i do hlavy vařečkou a dalšími předměty. Podobně se chovala i ke svým vnoučatům, bila je vařečkou, naběračkou, tyčí od vysavače a podobně. A stejně jako před čtyřiceti lety její děti i vnoučata chodila podle svědeckých výpovědí s modřinami a měla krvavé rány.

Nejhůř na tom byla šestiletá Valerie, který je dnes už přes dva roky nezvěstná. Když dívka brečela, strkala jí Kvasničková do úst hadr, modřiny v jejím obličeji maskovala pudrem. V rozsudku se také uvádí, že Kvasničková Valerii nechávala připoutanou mnoho hodin k trubce v předsíni nebo k záchodové míse bez jídla a pití. Dokonce nutila i její sourozence, aby ji bili.

Naposledy sourozenci viděli Valerii v prosinci roku 2017. Poté, co ji babička surově zbila, dívka nešla do školy a zůstala ležet v posteli. Poté dívka zmizela. Co se stalo, se kriminalistům dosud nepodařilo vypátrat. Kvasničková tvrdila, že je dívka u dcery v Německu, to ale soud vyvrátil.

Babička malé Valerie si v současnosti za týrání dětí odpykává osmiletý trest ve vězení. „Do spisu nebylo podané žadné dovolání a ani být nemůže, protože už uplynula zákonná dvouměsíční lhůta,” potvrdil pro iROZHLAS.cz předseda Obvodního soudu pro Prahu 3 Radek Mařík.

Soud o trestech nevěděl

Jak jí mohl obvodní soud dát děti do péče? O žádném ze zmíněných prohřešků totiž nevěděl, protože stará odsouzení se časem mažou z výpisu z trestního rejstříku. Zůstávají pouze v takzvaném opisu, který dostávají jen policisté, žalobci, ministerstvo spravedlnosti, kancelář prezidenta a trestní soudci, k jejich civilním kolegům nedoputují.

Místopředseda soudu Tomáš Lehovec už dříve reportérům Radiožurnálu řekl, že kdyby o předešlých zločinech Soni Kvasničkové věděli, nejspíš by jí vnoučata nedali. A ministerstvo spravedlnosti už loni připustilo, že pokud by i civilní soudci měli přístup k opisům, mohlo by to zvýšit ochranu dětí. Zatím ale resort podle mluvčího Vladimíra Řepky o změně nejedná.