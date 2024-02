Šott musí přehodnotit výpověď klíčového svědka, díky němu Babiše v kauze Čapí hnízdo osvobodil

Mohl jít za mříže až na deset let, Andrej Babiš (ANO) ale vyvázl z kauzy Čapí hnízdo bez úhony. Teď se může všechno změnit. Možný dotační podvod spojený se středočeskou farmou míří opět před soud. Soudce Jan Šott bude muset přehodnotit pilíře, na kterých osvobozující verdikt postavil. A to hlavně výpověď klíčového svědka. Odvolací soud na ni má totiž jiný názor a ten je závazný. A to není všechno. Server iROZHLAS.cz přináší hlavní body přezkumu. Analýza Praha 6:00 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svědek Jan Bareš u soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: Jiří Koťátko/CNC | Zdroj: Profimedia

„Nebýt výpovědi svědka Bareše, možná by to dopadlo jinak,“ prohlásil loni v lednu soudce Městského soudu v Praze Jan Šott ke zprošťujícímu verdiktu v kauze Čapí hnízdo. Výpověď Jana Bareše, který v areálu nově vznikající farmy u Olbramovic vykonával stavební dozor, se tak podle jeho slov stala klíčovým svědectvím celého politicky citlivého případu.

Soudce Šott měl díky tomuto muži za to, že se Babiš nejdříve rozhodl farmu osamostatnit, a až potom žádat o evropskou dotaci. Padla tak policejní verze, podle které došlo k účelovému vyvedení Čapího hnízda ze skupiny Agrofert tak, aby splňovalo podmínky dotačního programu. O unijní peníze totiž nemohl žádat velký podnik, pouze malý nebo střední.

Jenže Vrchní soud v Praze to vidí jinak. V odvolacím rozsudku přímo napsal, že „je zřejmé, že úvahy, co s projektem, se ubíraly různým směrem a byly zvažovány současně.“ To znamená, že se patrně uvažovalo o prodeji farmy, jejím vyvedení i získání dotace ve stejném časovém období. Hodnocení daného svědectví ze strany trestního senátu pod Šottovým vedením proto odmítl.

Bareš během výslechu sice mluvil o tom, že „ano, nejprve padlo rozhodnutí o vyčlenění, teprve pak byla vznesena možnost dotace,“ ale taky prohlásil, že „tam nebyly žádné dvě oddělené fáze typu, že uvažujeme o prodeji, nicméně panu Babišovi to rozmluví rodina, konec, a teď budeme uvažovat o tom, že to bude realizovat rodina a přijde na to dotace.“

Podle odvolacího soudu tak „rozhodně nelze jednoznačně ohraničit jednotlivé fáze realizace vyvedení projektu Farma Čapí hnízdo mimo holding Agrofert.“ A od původního verdiktu se distancuje: „Rozhodně (…) odvolací soud nesdílí názor, že tato jediná výpověď je tak zásadního charakteru, že by byla způsobilá celou důkazní situaci zvrátit.”

Líčení bez Bareše

V novém líčení tak bude muset Šott své původní závěry přehodnotit, jak nyní potvrdil i pro server iROZHLAS.cz. „Mohu pouze obecně odpovědět, že náš soud má povinnost zabývat se všemi výtkami a podněty vyplývajícími z usnesení odvolacího soudu, včetně těch, které se vztahují k výpovědi svědka Bareše a jejímu hodnocení,“ napsal redakci.

Nový svědek Vedle znalců má vystoupit také svědek, který se v kauze dosud neobjevil, jak upozornila Česká televize. A sice obhajobou předvolaný Tomáš Kohoutek, bývalý člen představenstva firmy ZZN Pelhřimov, která se později přetvořila na Farmu Čapí hnízdo. Redakce kvůli tomu oslovila Babišova obhájce Michaela Bartončíka. Na dotaz, jaké nové skutečnosti může Kohoutek do případu přinést, ale zatím nereagoval.

Barešovo svědectví bude ale soudce studovat za zavřenými dveřmi. Na lavici svědků v novém líčení zatím znovu předvolán není. Vycházet tak bude muset Šott z toho, co už bylo řečeno. „V předchozím průběhu hlavního líčení byl tento svědek již dvakrát podrobně vyslechnut, jeho další výslech strany nenavrhují,“ pokračoval dále.

„Jeho potřeba nevyplývá ani z rozhodnutí odvolacího soudu a zatím jsem k němu neshledal důvody ani já,“ doplnil Šott. Ve svých úvahách se ovšem musí řídit scénářem, který odvolací soud nalinkoval. Ten je pro něj podle trestního řádu závazný. Původní verdikt by se tak mohl razantně změnit i v neprospěch dvojice obžalovaných.

Barešova výpověď u soudu přitom zpočátku působila nenápadně a spíše jako důkaz obžaloby. Babiš s týmem právníků nenechali na svém někdejším spolupracovníkovi nit suchou, padlo i spojení jako zázračně vrácená paměť. „Moc povídá, kouří a dělá kšefty. A tady toho napovídal spoustu,“ prohodil dokonce loni v lednu expremiér.

Vedle Babiše čelí soudnímu líčení také jeho někdejší spolupracovnice, dotační expertka Jana Nagyová (za ANO). Stejně jako staronový předseda ANO jakoukoli vinu odmítá. U soudu před rokem řekla, že by kvůli žádnému klientovi neobešla zákon a že neměla důvod pochybovat, že by farma Čapí hnízdo nesplňovala dotační podmínky.

Obžalovaná Jana Nagyová se před soudem Andreje Babiše zastala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nagyová k nadcházejícímu stání před soudem neměla žádný komentář. „Zatím se k tomu nebudu vyjadřovat. Až po soudu,“ odpověděla s tím, že se k jednání dostaví.

Vyjádření neposkytl ani druhý obžalovaný Andrej Babiš, který na zaslané dotazy nereagoval. Stejný postoj pak zaujal i jeho advokát Eduard Bruna: „Prozatím podle pokynů klienta nemáme poskytovat žádné rozhovory.“

Znalci v hledáčku

Únorové soudní líčení tak bude patřit především znalcům, kteří sepsali na popud policie i obhajoby posudky na ekonomickou kondici farmy Čapí hnízdo i její finanční výhled do budoucna. Soudkyně vrchního soudu Eva Brázdilová má totiž za to, že soudce Šott byl k jejich závěrům příliš kritický. Některé pasáže totiž vyřadil jako nepřípustné.

„Odvolací soud (...) nesdílí názor soudu nalézacího, že řada otázek a odpovědí obsažených v podaných znaleckých posudcích je nepřípustná, a to zejména s odůvodněním, že se jedná o otázky právní nebo špatně formulované,“ napsala Brázdilová v usnesení s tím, že takový postup je potřeba přehodnotit.

Jinými slovy: Šott musí znovu předvolat autory posudků společností Česká znalecká a znaleckého ústavu MBM-Hopet a brát v potaz všechny jimi zodpovězené dotazy. „Náš soud měl na procesní použitelnost těchto důkazů jiný právní názor, nicméně právní názor odvolacího soudu je pro nás podle trestního řádu závazný a budeme jej samozřejmě respektovat,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu soudce.

Nové soudní líčení je zatím v plánu na dva dny, jak redakci potvrdil mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. Soud má podle něj přečíst celé posudky a vyslechnout znalce, jmenovitě Vítězslava Hálka z České znalecké a Jaroslava Šantrůčka z MBM-Hopet, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz.

„Plánované doplnění dokazování se zatím nejeví časově příliš náročné, proto v případě, že se nevyskytnou zásadní komplikace, případně nebudou učiněny další důkazní návrhy, které by soud posoudil jako důvodné, mohly by již tento týden závěrečné řeči zaznít,“ napsal mluvčí soudu.

Zda tento týden dojde i k vyhlášení rozsudku, zaleží podle Weniga na tom, jak se bude odvíjet průběh hlavního líčení, ale i to, kolik času si vyžádá porada senátu.

Život za reklamu

Znalec Hálek vypracoval ekonomický posudek na Farmu Čapí hnízdo v přípravném řízení a došel k závěru, že bez finanční pomoci holdingu Agrofert by nebyla schopná provozu. Holding podle něj farmu podporoval zejména na základě plateb spojených s reklamou. „Kdybyste odstranili reklamu, byla by společnost životaneschopná,“ uvedl.

„V celém období 2008 až 2013 nebyla firma Farma Čapí hnízdo schopna z vlastní činnosti hradit své závazky. Zajistila to díky propojení se společností Agrofert. Společnost měla vyhlásit bankrot,“ prohlásil tehdy před soudem. Po těchto prvních letech totiž farma vygenerovala ztrátu přes 28 milionů korun.

Vrchní soud tak došel k závěru, že celý projekt byl od začátku ekonomicky neúnosný, vysoce rizikový a s téměř nulovou pravděpodobností návratnosti.

Soudce Šott si podle něj měl položit otázku: „Jak se tyto zjištěné, jednoznačně nepříznivé ekonomické ukazatele promítají do linie prezentované obhajobou a linie, k níž se nakonec nalézací soud přiklonil, že v posuzovaném případě bylo prvotním zájmem poskytnout členům rodiny obžalovaného Andreje Babiše prostor k podnikání, které si měli dle jeho vlastních slov vyzkoušet?“

Odvolací senát se pak pozastavuje i nad tím, zda tyto negativní ekonomické parametry neznamenaly pro Babišovu rodinu nepřiměřenou zátěž.

Babiš s Hálkovou výpovědí nesouhlasil. Na lavici obžalovaných povstal a četl z papíru údajná pochybení soudního znalce Hálka – posudky jsou „chybné a účelové. Pan Hálek je součástí polistopadového kartelu“, vykřikoval Babiš v soudní síni. „Že by dělal posudky na zakázku?“ ptal se.

Následně právníci obou obžalovaných podali proti Hálkovi námitku z podjatosti. Tu však soudce Šott obratem zamítl.