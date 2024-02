Šott vyřešil kauzu Čapí hnízdo během jednoho jednacího dne. Žalobce Šarocha to překvapilo

Jediný jednací den. Tolik nakonec stačilo trestnímu senátu vedenému Janem Šottem k provedení důkazů a vyhlášení v pořadí již druhého zprošťujícího rozsudku. Zatímco někteří to očekávali, žalobce Jaroslava Šarocha takto rychlý postup překvapil. Šott ale následně na tiskovém brífinku upozornil, že se svými kolegy nad důkazy strávili velké množství času za zavřenými dveřmi. A odborník na trestní právo Martin Richter to nepovažuje za nestandardní. Kauza Čapí hnízdo Praha 6:00 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Jan Šott | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Soudce kauzy Čapí hnízdo Jan Šott nařídil dva jednací dny, ve kterých měl znovu rozhodnout o případné vině Andreje Babiše a Jany Nagyové (oba ANO) v dotační kauze. Nakonec však stihnul vyslechnout nového svědka, znalce z oblasti ekonomie, i provést důkazy už ve středu, a k vyhlášení rozsudku se tak dostal ještě ten den odpoledne.

To udivilo státního zástupce Jaroslava Šarocha, když po opuštění jednacího sálu po vynesení rozsudku reagoval na otázky novinářů, zda ho to překvapilo: „Ano, překvapilo.“

Takový postup však není vůbec neobvyklý a dal se předpokládat. „Neoznačil bych to za nic nestandardního, stává se to. Vždycky to záleží na důvodech, z jakých to odvolací soud vrací, a zároveň záleží na procesní aktivitě ať už státního zástupce, nebo obhajoby,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Martin Richter, expert na trestní právo z Univerzity Karlovy.

Narážel tak na to, že Šaroch nepředložil žádné nové důkazy k projednání a obhajoba navrhla pouze jednoho svědka. Výtky, kvůli kterým Vrchní soud v Praze už dříve zrušil rozsudek, navíc nesměřovaly tolik k opomenutým důkazům, jako k jejich hodnocení.

„Ale určitě nad tím spisem seděli (soudní senát) předtím a přemýšleli nad hodnocením důkazů, nemuseli je opakovat. A akorát přemýšleli, co jim z nich vyplývá v kontextu toho, co řekl ten odvolací soud,“ vysvětlil Richter.

Krátká formální debata

A přesně tak Šottův trestní senát postupoval. Novinářům na tiskovém brífinku po vynesení rozsudku řekl, že nad argumentací odvolacího soudu dlouho debatovali.

„Formální debata senátu sice dnes (ve středu – pozn. red.) trvala relativně krátce, ale předcházela jí velmi podrobná komunikace. Zabývali jsme se tím velice pečlivě, takže to nám umožnilo, abychom dnes sledovali, zda v dokazování i argumentaci stran dojde k nějakému vývoji nebo něčemu podstatnému, co by ten předběžný názor, který si senát dělá vždycky, změnilo,“ ujišťoval Šott.

Andrej Babiš u soudu 14.2.2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Ani závazné pokyny vrchního soudu, jak nakládat s provedenými důkazy, ale nevedly k přehodnocení závěrů prvoinstančního rozsudku. „Skutečnosti, na které poukázal vrchní soud, nevyvracejí a nezpochybňují obhajovací verzi obžalovaných,“ zdůraznil Šott.

„Ztotožňujeme se s vrchním soudem, že je mnoho otázek, které by si zasloužily odpovědi. Ale obžalovaní, jak je jejich právem, využili práva nevypovídat. Z podstatné části nevypovídali ani rodinní příslušníci. A není možné zaplnit mezeru, kterou ve většině událostí ponechali a kterou jsem označil za důkazní tmu, spekulacemi v neprospěch obžalovaných,“ doplnil soudce kdy Babiše a Nagyovou zprostil obžaloby.