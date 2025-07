Souběh několika poruch nezávislých na sobě, popisuje příčiny výpadku Vnouček z energetické soustavy ČEPS

Velkou část Česka v pátek zasáhl výpadek elektřiny. Krátce po poledni se zastavily tramvaje, vlaky i metro, nefungovaly některé závody, obchody, provozovny, benzinové stanice, semafory a další služby závislé na elektřině. „Došlo k přerušení lana a jeho pádu na zem. Taková byla prvotní primární příčina,“ vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu místopředseda představenstva České energetické přenosové soustavy (ČEPS) Svatopluk Vnouček. Rozhovor Praha 19:30 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souběh několika nezávislých poruch, říká Svatopluk Vnouček o výpadku (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy už jste uváděli, že prvotní příčinou výpadku elektřiny byl pád fázového vodiče. Dá se už alespoň předběžně předpokládat, co mohl jeho pád způsobit?

Máme zatím souhrn událostí, které se v rychlém sledu udály. Prvotní příčina byl pád fáze u vodiče, jak jsme uvedli. Dále došlo k výpadku elektrárny Ledvice blok šest, došlo k přetížení jednoho z našich dalších vedení a došlo k poruše na přenosové soustavě v dalším místě. Takže (to byla) celá série událostí, které vedly k tomuto stavu.

A laicky řečeno, proč tedy ten kabel spadl?

Jedná se o mechanickou závadu. Konkrétně došlo k přerušení lana a jeho pádu na zem. Pád 400kilovoltového vodiče vyvolává zkrat a tím zkratem je potom potřeba vypnout vedení. Taková byla prvotní primární příčina.

A už víte, proč kabel spadl na zem, proč došlo k jeho přerušení? Nebo to se bude ještě šetřit?

To se bude ještě šetřit. Může to být otázka technického stavu, vlivu současného počasí, možná výrobní závada. Musí se udělat detailní technická analýza technologická.

Spadnutí kabelu je asi pochopitelné, ale přenosový systém je aspoň podle expertů projektovaný tak, aby výpadek jednotlivého prvku dokázal vykompenzovat. Proč se to tentokrát nestalo? A došlo k tomu, že byly vyřazeny z provozu i další věci, jako je páteřní vedení, blok v elektrárně v Ledvicích, a tak dále.

To je právě souhra dalších výpadků. Máte pravdu, že všechny přenosové soustavy musí být zkonstruovány tak, aby výpadek jednoho prvku nezpůsobil poruchu typu, o které se právě bavíme, určitým způsobem kaskádu výpadku.

Ale tady se to tedy stalo.

Ne, ne, nikoliv. Soustava N-1 splňovala, ale došlo tam k souběhu dalších výpadků, kdy právě tato kombinace, která nastala vzájemně, způsobila tuto poruchu. Systém byl předtím provozován tak, že vyhovoval kritériu N-1.

Souběh několika poruch

Když říkáte, že došlo k souběhu dalších výpadků, čím byly ty další výpadky způsobeny?

Zatím nevíme, jakým způsobem vznikl výpadek bloku Ledvicích. Přetížení přenosové soustavy v dalších místech, to je otázka, kterou je potřeba zřetelně zkoumat. A potom porucha na jiném místě, tam to byla porucha zařízení přenosové soustavy, technická porucha.

Jestli tomu dobře rozumím, došlo k několika poruchám nezávisle na sobě a jejich souběh byl tedy náhodný?

Vyjádřila jste to naprosto přesně. Došlo k souběhu několika poruch nezávislých na sobě, které potom vedly k tomu stavu, který nastal.

Můžete už teď vyloučit, že došlo k nějakému přetížení energetické soustavy?

Přetížení bylo součástí toho rozvoje poruchy, to znamená, přetížení byl výsledek těchto výpadků.

Ale samotné poruchy nebyly způsobené tím, že by tam bylo nějaké přetížení soustavy? Mluvilo se o tom, že by mohlo přijít víc energie třeba ze solárních elektráren a podobně.

Nikoliv. Slyšel jsem také tu spekulaci o solárních elektrárnách, které v tomto území měly způsobit poruchu. Nejedná se o přetížení pump způsobené solárními zdroji. Je to opravdu souhrn několika poruch technických zařízení. Rozvoj poruchy je velice rychlý v řádu desítek sekund až minut a je potřeba ho detailně analyzovat.

Preventivní kontrola

Plánuje ČEPS nějaké preventivní kontroly, aby se zjistilo, co se konkrétně stalo a aby se to už nemohlo opakovat, nebo je ještě příliš brzy, když není jasná příčina nehod?

Obecně každou poruchu vždycky detailně vyhodnocujeme – co se stalo technicky, technologicky, to konkrétní zařízení. Potom jak postupovali dispečeři, jak se porucha rozvíjela.

Děláme z každého vyhodnocení závěry a ty potom samozřejmě uplatňujeme do našeho procesu, tak, jak funguje přenosová soustava. Určitě to tak bude i v tomhle případě. Rozhodně k tomu vznikne zpráva, která výsledky posouzení bude uvádět.

Když jste mluvil o tom, že tam bylo několik souběžných událostí, mohla být nějaká z nich způsobená tím, že přenosová soustava je například zastaralá?

To je asi těžké ještě tvrdit, záleží na vyhodnocení konkrétního vedení. Představte si to lano, představte si, že na lanu jsou nějaké části, které je potřeba dát na defektoskopickou analýzu. Z tohohle potom můžeme odvozovat tu kořenovou příčinu.

Naše přenosová soustava je průběžně modernizována, některé prvky, některá vedení již prošly modernizací, už jsou kompletně nové. Některé jsou samozřejmě staré z doby svého vzniku udržované, kontrolované, nicméně samozřejmě stáří prvků se na nich také podepisuje.

Když jste popisoval tu nehodu, jak pokračovala, tak jste říkal, že pád kabelu velmi vysokého napětí vyřadil z provozu páteřní vedení. Znamená to, že vyřazení páteřního vedení byl důsledek pádu fázového kabelu.

Ano. Samozřejmě pád toho fázového kabelu, jak říkáte, nebo lana, jak říkáme my, znamená prakticky zkrat. Všichni známe z našich domovů, že když nastane zkrat, tak je potřeba vypnout, protože jinak by se zničilo zařízení v našich domovech, mohlo by něco shořet.

Stejně tak by se mohlo destruovat zařízení přenosové soustavy. Ochrany potom vypínají právě toto vedení, kde nastal pád fázové vodiče.

Spolupráce s distributory

Pak jste říkal, že další nehodou byl výpadek bloku elektrárny v Ledvicích, ten na tom tedy podle vás nezávisel. A jak to bylo s tou velkou rozvodnou Krasíkov, proč ta vypadla?

Tam nastala jedna z těch nezávislých poruch v rozvodně Krasíkov. To je právě souhra okolností. Musíme to detailněji vyšetřit. Teď je poměrně těžké spekulovat nad konkrétními souvislostmi jednotlivých výpadků.

Pro lajka je asi těžko představitelné, jakým způsobem se to šetří. Jak dlouho něco takového trvá, kdy můžete mít výsledky?

Viděli jsme, že třeba španělským kolegům, kteří řešili blackout, to trvá poměrně dlouho. My ty výsledky budeme mít určitě dříve. Šetří se to v řádech týdnů, malých jednotek měsíců. Myslím si, že nad tím samozřejmě začneme pracovat bezprostředně. Ta zpráva nebo ty výsledky jsou očekávané jak námi, tak veřejností.

Vy jste zhruba v 15.00 oznámili, že u vás je vše znovu v provozu. Nicméně stále jsou asi 2000 domácností bez proudu. Čím je to způsobeno, to už pak záleží na rychlosti distributorů?

Nejenom v tomto případě. Ohlásili jsme, že naše rozbory jsou pod napětím a potom ve spolupráci s distributory – oni postupně obnovují napájení jednotlivých spotřebitelů.

Nebylo možné postupovat absolutně rychle, protože bylo nutné zároveň řešit stav přenosové soustavy. To znamená, obnova postupovala tak, jak za prvé umožňovalo distributorům rychlost obnovy, a za druhé jaký byl stav přenosové soustavy.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.