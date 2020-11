ŽIVĚ: Procento pozitivity neklesá, ale stabilizovalo se, funguje i trasování, uvedl Blatný

Testy ve čtvrtek potvrdily v Česku nákazu koronavirem u 13 231 lidí, asi 2500 méně než ve středu, kdy byl zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu představil nový pětistupňový model, ve kterém budou jednotlivé úrovně rizika navázané na konkrétní opatření. Hodnotit se podle něj bude situace v jednotlivých krajích. Vláda se nechala inspirovat Irskem, které podobný plán už používá. Praha 14:07 6. 11. 2020 (Aktualizováno: 14:44 6. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ukazuje se určitý trend pozitivity za posledních sedm dní. Provedeno bylo 2496 testů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Procento pozitivních z celkově testovaných je pořád okolo jedné třetiny. Zdravotnická zařízení průměrně dělají 52 tisíc testů denně,“ řekla na páteční tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová o aktuální epidemické situaci. Podle Blatného tak procento pozitivity testů sice neklesá, ale stabilizovalo se a trasování tak funguje.

Evropská unie vydá jednotný cestovatelský semafor. Minimálně oranžově budou všechny evropské země

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že v Česku stále probíhá masivní komunitní šíření. Situaci v Česku nepovažuje za vyřešenou. „V populaci je velké množství lidí, které testy nepodchytíme, je ale potřeba testy sledovat. Reprodukční číslo je už několik dní rovno jedné, trend neeskaluje do rizikových hodnot. Poslední dva týdny jsou víceméně vyrovnané,“ řekl Dušek.



Opatření pak podle Duška pomáhají snižovat šíření onemocnění. „Došlo ke zlomu trendu. Před 14.10. byly nárůsty v desítkách procent, nyní je zastaven,“ uvedl Dušek. Relativní pozitivita je podle něj ale stále vysoká. Nejlépe je na tom podle Duška z hlediska regionů Praha. „Jinde ještě můžeme pozorovat růst,“ řekl. Křivka by podle něj ale mohla začít v následujících týdnech klesat, byť je podle něj situace stále vážná.



Problémem je podle Duška v současnosti hlavně rostoucí počet nakažených seniorů a dalších rizikových skupin. Počty nakažených seniorů podle něj stále mírně rostou. „Toto je nejvíc rizikový trend, který nyní vidím,“ řekl. Za klíčové považuje snížení reprodukčního čísla pod hodnotu 1. Při dodržování opatření zdůrazňuje Dušek reálnou šanci rychlého zbrzdění epidemie. Reálnější je podle něj ale pomalejší ústup.

„Můžeme se chovat zodpovědně a blížit se lepšímu modelu. Pokud ne, bude to mít řadu konsekvencí, se kterými se budeme potýkat,“ doplnil Blatný.

Nárůst hospitalizovaných

Zdravotnictví se však připravuje na to, že v dalších dnech dál poroste počet hospitalizovaných, největší nápor by měl přijít zřejmě příští týden. Vývoj hospitalizovaných ale podle Duška není tak rizikový, aby nastaly ty nejčernější scénáře. Denně je podle něj s koronavirem do nemocnic přijímáno mezi 700 a 800 pacienty. „Stále pozorujeme nárůst, asi 200 denně. Může se to výrazně zlepšit, ale také výrazně zhoršit,“ míní Dušek.

Na jednotkách intenzivní péče je aktuálně 1154 pacientů, denně jich v republice přibývá 140 až 150. Nejvíce hospitalizovaných je v Jihomoravském kraji.

Nakaženo je podle poslední dat Ústavu pro zdravotnických informací a statistiky přes 13 800 zdravotníků, z toho 2500 lékařů a 6613 sester. „Mějme na paměti přetížené zdravotnictví. Chci odsud poděkovat, budu to dělat ještě mnohokrát, všem lékařům a sestrám. Bez nich bychom to dělat nemohli,“ řekl Blatný.

Vedoucí Dispečinku intenzivní péče při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý také uvedl, že kapacita zdravotnických zařízení nekolabuje. Armáda pak podle něj nabídne na pomoc 400 vojáků. Nasazeni by měli být během příštího týdne.

Rizikové skóre

Blatný také v pátek představil systém výpočtu nového rizikového skóre. Hodnoceno bude barevnou škálou a bude poskytovat informace plošně i na úrovni krajů. „Každý z nás dostane každý den číslo od 1 do 100, které bude kvantifikovat riziko, na které se naváže pět úrovní opatření,“ vysvětlil ministr. Na systému podle něj pracují statistici. Ke změně opatření podle něj dojde až tehdy, až bude určitá úroveň rizika bude trvat delší dobu.

Pro posuzování regionu na škále nula až sto procent rizika se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100 000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušené reprodukční číslo a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů.

„Cílem je maximální čitelnost a predikovatelnost, a proto jsou tam zahrnována kritéria, která si může každý občan vyhodnotit. Naším cílem je, aby s tímto skórovacím systémem mohli pracovat i běžní lidé,“ uvedl ve středu ministr zdravotnictví Blatný.

První variantu chce mít Blatný do začátku příštího týdne. Hodnotit by se pak podle tohoto modelu mělo do konce letošního roku.

„I když budeme v budoucnu moci jít do divadla, uvědomme si, že k tomu dojde za určitých opatření. Koronavirus tu s námi bude napořád, ochranné prostředky budeme používat ještě měsíce,“ uvedl ministr zdravotnictví. Díky rizikovému skóre podle něj bude i pro veřejnost snazší odhadovat, jaká opatření přijdou.

