Souček podal žalobu proti Radě České televize, generálnímu řediteli ČT poslal předžalobní výzvu

Bývalý šéf České televize (ČT) Jan Souček podal žalobu proti Radě ČT, informoval v pátek týdeník Respekt. Své odvolání z funkce považuje za nezákonné. Výtky, na jejichž základě ho radníé odvolali, označuje za „uměle vytvořené". Souček také zaslal novému generálnímu řediteli ČT Hynku Chudárkovi předžalobní výzvu a domáhá se doplacení svého bonusu. Praha 17:45 4. července 2025

Souček zaslal generálnímu řediteli České televize Chudárkovi předžalobní výzvu. Domáhá se doplacení svého bonusu, který mu Rada letos snížila na 10 procent maximální částky. Zpátky na své místo ale prý nechce.

„Předžalobní výzva byla k rukám generálního ředitele České televize Hynka Chudárka doručena a vedení České televize se touto skutečností zabývá, více to ale komentovat nebudeme‚“ popsal pro iROZHLAS tiskový mluvčí České televize Radek Konečný. K žalobě proti Radě ČT se odmítl vyjádřit.

Souček je přesvědčený, že při jeho odvolání z funkce generálního ředitele ČT letos v květnu postupovala Rada nezákonně. V žalobě se domáhá, aby ke stejnému závěru dospěl i soud. Své přesvědčení opírá zejména o soubor výtek, které mu radní udělili, a o usnesení rady, podle kterého se dopustil porušení zákona o České televizi.

„Výtky byly uměle vytvořeny. Už od března mi postupně docházelo, že nejspíš není o co bojovat, že končím a jen se k tomu v radě hledají důvody. Pořád jsem se ale snažil,“ řekl pro Respekt Souček. „A pak mi to došlo definitivně. Při mém odvolání nešlo o věci, které mi předhazovali a které medializovali, byla to konstrukce chystaná pro mé odvolání.“