Klíčový svědek o Čapím hnízdě: Šlo o srdeční záležitost pana generálního. Po výslechu jsem přišel o práci

Mezi dlouho očekávané svědky u soudu v kauze Čapí hnízdo patřili bankéři z finančního domu HSBC. Právě ten poskytl Farmě Čapí hnízdo několikasetmilionový úvěr. Server iROZHLAS.cz přináší klíčové pasáže svědecké výpovědi bankéře Filipa Koutného. „Finanční ředitelka Agrofertu Procházková opakovaně použila slova o tom, že je to srdeční záležitost pana generálního, takto titulovala pana Babiše," řekl u soudu Koutný. Praha 18:32 26. září 2022 Filip Koutný, bývalý šéf oddělení finanční správy v pražské pobočce banky HSBC | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V možném dotačním podvodu, kdy se společnost Farma Čapí hnízdo tvářila jako malý a střední podnik, vystupují před soudcem Janem Šottem svědci. Hned v pondělí - na začátku druhého týdne hlavního líčení - předstoupili bankéři z HSBC.

Právě jejich výpovědi mohou do celého případu vnést nové světlo. Začínající Farma k padesátimilionové dotaci z Evropské unie potřebovala k dostavbě areálu další stovky milionů, které jí poskytla právě mezinárodní banka.

Bývalý zaměstnanec banky HSBC Filip Koutný se podle svých slov dozvěděl o projektu Čapího hnízda od finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Od ní prý zjistil, že původně mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše (ANO).

Obžaloba tvrdí, že předseda ANO zajistil, aby společnost Farma Čapí Hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Jana Nagyová, která je obžalovaná spolu s Babišem a v současnosti kandiduje za ANO do Senátu, pak jako místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo podala v únoru 2008 žádost, která podniku dotaci zajistila. Rekapitulaci celého případu si můžete přečíst zde.

Přepis klíčových pasáží výslechu svědka Filipa Koutného vedeného soudcem Janem Šottem:

Znáte oba obžalované (Andreje Babiše a Janu Nagyovou)? Setkal jste s nimi někdy?

Ne. Možná s panem Babišem na nějaké společenské akci.

Co víte o spolupráci banky, ve které jste působil, se společností Farma Čapí hnízdo?

V bance jsem pracoval od roku 1997 až do roku 2020. Pracoval jsem v oddělení treasery global markets, jak jsem už říkal, a byla to jedna ze dvou obchodních linií banky HSBC. Tou druhou obchodní linií bylo korporátní bankovnictví, se kterým jsme se starali o stejné klienty, a to byly ty největší české a mezinárodní firmy na českém trhu.

Společnost Agrofert byla naším klientem od roku 1997 nebo 1998 a hlavní kontakt v Agrofertu byla paní ředitelka Procházková. Někdy v roce 2007 nebo 2008 přišel z tohoto zdroje projekt Čapího hnízda, který byl velmi kuriózní. Z toho důvodu si vzpomínám na některé detaily z té doby. V podstatě skrze různé fáze toho úvěrového projektu došlo po několika navýšeních čerpané částky k financování projektu tak, jak jsem ho někdy v roce 2012, možná 2013 viděl osobně na jednání bankers meatingu.

Řekl jste, že projekt byl kuriózní. Mohl byste říct v čem?

Původní informace, kterou jsem od paní ředitelky Procházkové, i od svých kolegů pana Singera a pana Gestingera, v té době už generálního ředitele pana Kopřivy, vyrozuměl, bylo, že ten projekt začal jako soukromé sídlo pana Babiše a postupem času se rozrostlo na poněkud dramatickou velikost, která, tuším, že celkové financování z naší strany, respektive z banky HSBC, přesáhlo 450 milionů korun. Disproporce projektu a financování vzbuzovala pokrčení obočí. Bylo to něco mimořádného. Obvykle se takováto částka úvěru dávala firmám, které vyráběly něco po tisících tun a ne do takového projektu.

Podílel jste se potom na rozhodování, zda úvěr bude, nebo nebude poskytnut?

Nikoli. Naše linie byla součástí těch jednání, protože výnos, který jsme vydělávali na operacích se skupinou Agrofert, byl důležitou součástí celkového zisku banky. Takže naše role byla v podstatě identifikovat, kolik dokážeme vydělat za daných okolností buďto na Čapím hnízdě nebo širší skupině. Byl jsem v úzkém kontaktu jak se svým kolegou na stejné manažerské úrovni panem Gestingerem, tak s panem Kopřivou a později s novým generálním ředitelem panem Janem Fandem a později ještě s panem van Den Berg Bortelem a panem Markem Vinterflatem.

Víte, z jakého důvodu byl úvěr schválen?

Tam byl takový gordický uzel, protože jediným klientem farmy Čapí hnízdo měly být firmy ze společnosti Agrofert, které byly dominantním zdrojem výnosů. A když pan Gestinger vytvářel tento finanční plán a bylo důležité, kolik se bude vydělávat a jak finance Čapího hnízda budou vypadat v rámci projektů do celkové splatnosti toho úvěru, už nevím, jestli to bylo sedm, osm let, ale byla to poměrně dlouhá doba na běžné úvěry, které banka poskytovala, tak jsme diskutovali některé detaily a tím jedním, jak už jsem řekl, bylo to, že veškeré tržby dominantně pocházely od skupiny Agrofert.

Druhý moment byl, že Londýn pokrčil obočí nad tím, jestli tak obrovský objem peněz, který se očekávalo, že Čapí hnízdo utrží, tak bude za jinak standardních podmínek, to znamená, že všechny vztahy budou obhajitelné.

A třetí moment byl, že model byl natolik křehký, že se finální splátka, poměrně proporčně dramatická, posunovala až někam na konec. Na čísla a data si opravdu nevzpomínám. Nicméně toto byl takový problém, jak odprezentovat do Londýna pro úvěrové schválení, že projekt je alespoň elementárně životaschopný i při vědomí toho, že na obou stranách fungovala skupina Agrofert jednak jako klient, který měl dodat tržby, na druhé straně jako garantor, který pokud by tržby nedodal, tak stejně dodá hotovost na úhradu případně nesplaceného úvěru.

Vzpomenete si, jakým způsobem byl úvěr garantován?

V té úvodní fázi jsme mluvili o nějaké formě patronátního prohlášení a nějaké měkké záruce, ale tím, jak debaty postoupily, z toho vyplynulo, že to nebude financovatelné mimo ultimátní záruku společnosti Agrofert. To znamená, že jsme začínali s měkčí variantou, ale tak, jak ten projekt krystalizoval, tak každá jiná varianta byla v Londýně neprůchodná. Ta garance byla v podstatě esenciální součástí schválení.

V případě, že by Agrofert za úvěr neručil, byl by úvěr schválen?

Jak jsem předesílal, nejsem, i když jsem strávil čtyři roky v Živnostenské bance, tak nejsem úvěrář. Nicméně můj odborný názor je, že projekt byl nefinancovatelný mimo záruku v plné výši.

Hovořil jste o paní Procházkové. Zmínil jste, že jste měl od ní nějaké informace. Co vám přesně řekla a kdy?

Na časovou souslednost si úplně přesně nevzpomenu, ale vím, že opakovaně použila slova o tom, že je to srdeční záležitost pana generálního, takto titulovala pana Babiše. A vídali jsme se vcelku pravidelně buďto v centrále Agrofertu nebo na pracovních obědech a zaznělo to několikrát opakovaně. Ale nejenom od ní, ale i od pana Gestingera, v té době krátce od pana Kopřivy a potom od managementu, který pokračoval, což byl pan Andrew Bach, international manager, který vedl po panu Gestingerovi oddělení, byl to můj přímý nadřízený.

Co byla Farma Čapí hnízdo za subjekt v době, kdy jste měl od paní Procházkové tyto informace? Byla to společnost Farma Čapí hnízdo nebo to byl ještě nějaký jiný subjekt?

Vzpomínám si pouze na obrat Farma Čapí hnízdo. Tehdy jsem měl běžný přístup k dokumentům a určitě v nich bylo jen Farma Čapí hnízdo koupená, investovaná Agrofertem. Ten projekt byl prezentován jako výcvikové nebo tréninkové multifunkční centrum. Na přesnou definici si nevzpomenu, ale byl to návazný projekt na jiný konstrukční projekt, který jsme pro skupinu těsně před Čapím hnízdem financovali.

Ten jiný projekt se netýkal Čapího hnízda?

Ne, byl to projekt skupiny.

V době, kdy jste měl od paní Procházkové informaci o srdeční záležitosti pana generálního, se již jednalo o subjekt Farma Čapí hnízdo, akciová společnost?

Ano.

Nebyl tedy například nějaký předchozí subjekt, který měl pozemky? Jednalo se už v té době o Farmu Čapí hnízdo?

Nevzpomínám si, že by padlo jiné jméno. Vím, že v rámci majetkového aranžmá padaly termíny jako přímo vlastněná, ale nedokážu to zařadit časově.

Slyšel jste v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo a tímto úvěrem o společnosti Imoba?

Ano.

V jaké souvislosti?

V rámci komunikace se skupinou, ať už se jednalo o jakéhokoli klienta většiny, tak jsem jednal vždy pouze s paní Procházkovou nebo s jejími kolegyněmi.

Víte, jestli se Imoba nějakým způsobem podílela na úvěru pro Čapí hnízdo?

Vím, že byla součástí aranžmá, ale nepamatuji si detaily úvěrového návrhu.

Použil jste obrat „srdeční záležitost pana generálního“. Vzpomenete si, jestli paní Procházková použila ještě nějaký další specifický výraz?

Jsou to střípky, je to opravdu daleko. Tohle bylo něco, co člověk nezapomene. Ve společnosti, která je tak obrovitým konglomerátem firem, to byl projev poměrně výrazné emoční angažovanosti.

Ve vaší výpovědi z přípravného řízení jste použil v souvislosti s paní Procházkovou termín „privátní investice pana generálního“.

Vlastnická struktura byla zmíněna v rámci dokumentace. Toto jsme diskutovali. To je důležitý moment, napřímo vlastněna, to znamená panem ředitelem Babišem.

To vám řekla konkrétně paní Procházková?

Pamatuji si, že to zaznělo, ale je možné, že to byla informace od pana Vlacha.

Tu „srdeční záležitost“ jste slyšel vy?

Absolutně.

Říkal jste opakovaně?

Ano.

A „privátní investice“?

Ten termín jsme používali v bance právě proto, abychom do Londýna, který schvaloval tento projekt, vyplynula jak důležitost pro náš vztah banky HSBC k Agrofertu, tak důležitost tohoto projektu, protože nám to mělo otevřít dveře k dodatečnému obchodu se skupinou Agrofert. V tomto kontextu vím, že to bylo směrem do Londýna tímto způsobem tlumočeno, takže jsme o tom v tomto kontextu s panem Vlachem mluvili.

Bylo pro vaše rozhodování podstatné, že ten vztah, tedy „srdeční záležitost“ byl primárně s panem Babišem?

Mimo jakoukoli myslitelnou pochybnost.

Vzpomenete si ještě na cokoli dalšího, co o projektu paní Procházková při setkáních říkala?

Je to velmi dávno, takže v tento okamžik nikoli.

Znal jste vy, nebo pokud víte, někdo z banky, akcionářskou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo?

Z dokumentů, které jsem viděl, vyplývalo, že je to součást skupiny Agrofert. Ale s detaily aranžmá jsem se nesetkal.

Když mluvíte o dokumentech, které jste viděl, co tím myslíte?

Jsou to úvěrové návrhy. Byly to i e-mailové korespondence, které každý úvěrový návrh obklopují. Ten proces vypadá tak, že v podstatě od původní myšlenky, přes různé cizelování, přes původní návrh banky jako vyjádření zájmu o financování až po schválení, tak je to velmi dlouhý proces, kde probíhá spousta paralelní konverzace. To jsou dokumenty, se kterými jsem byl konfrontován.

Odkdy jste znal paní Procházkovou?

Oni byli jedním z prvních velkých klientů pobočky tehdy ještě Midland Bank, později přejmenované na HSBC. Byl to rok 1998 nebo 1999.

Došlo potom k ukončení vaší spolupráce?

V momentě, kdy byl projekt Čapí hnízdo v médiích nějakým způsobem identifikovaný jako něco, čemu se věnuje policie, tak jsem kontakty s paní Procházkovou ukončil.

Z jakého důvodu?

Nechtěl jsem být v jakékoli kolizní pozici s projektem, který je vyšetřován a nepřipadalo mi korektní dál v tom vztahu pokračovat nad rámec nezbytné komunikace po telefonu z kanceláře.

Zeptám se vás, zda jste třeba vnitřně něco paní Procházkové vytýkal?

Ne. Já jsem Procházkovou považoval vždycky za nesmírně profesionální, oddanou a loajální. Co se týká integrity vůči klientovi Agrofert, tak byla dokonalým profesionálem.

V rámci své činnosti v bance, komunikoval jste vy sám se společností Farma Čapí hnízdo, respektive jejími představiteli?

Nevzpomínám si na žádný takový případ. Znovu, pokud jsme něco řešili, tak to bylo pouze s paní Procházkovou.

Co to byl systém CARM?

Šlo o systém korporátní banky, skrz který tekly ty kreditní návrhy a skrze který se úvěry schvalovaly. Uchovával celý záznam komunikace. To znamená, pokud se někdo vyjadřoval, tak v CARMu bylo zaznamenáno, kdo to byl, jakého hierarchického zařazení, co byly ty poznámky a trasovaly se odpovědi.

Setkal jste se někdy s tím, že by tam zaměstnanci banky doplňovali nepravdivé údaje?

Myslím, že integrita každého bankéře a zaměstnance tak renomované banky, jako je HSBC, tak toto vylučuje. Neumím si představit, že by někdo z kolegů vědomě mystifikoval vlastně rozhodovací autority v Londýně s nekonečným osobním rizikem poškození reputace. A hlavně Agrofert v té době a tento partikulární projekt byl v podstatě bezproblémovým. Dnes se na něj asi koukáme jinýma očima, ale když se rozpomenu na tehdejší dobu, tak to byla opravdu velmi, jaksi jednoduchá situace. Malá laskavost, ta měla být oplacená zvýšeným obchodem právě třeba devizovým pro banku. Takže tam nebylo žádné riziko.

(…)

Hovoříte o tom, že to byla malá laskavost a měla být oplacena. Bylo to součástí nějaké dohody nebo nějakého příslibu?

Ten projekt samotný až tolik obchodních příležitostí pro třeba oddělení global markets neměl. Takže ta dohoda, ten džentlmenský příslib, chcete-li, byl v tom, že vlastně ten dodatečný byznys bude poskytnut ostatními členy skupiny.

A od koho ten příslib a jak zazněl?

Byla to součást jednání s paní Procházkovou. Na čísla už si nevzpomenu, ale vím, že byl dodržen.

Vy sám jste to slyšel?

Ne, já jsem obchody dělal, takže vím, že ten devizový obrat dramaticky narostl.

Bavil jste se o tom vy sám s paní Procházkovou, že to je oplátka za tuto laskavost?

Byl jsem u debaty, kdy toto zaznělo, a vím, že byla dodržena, protože devizové obchody a depozita, která jsme dělali, tak po té první fázi financování četně narostla.

(…)

Chci se vás zeptat, zda v souvislosti se svou svědeckou výpovědí máte nebo jste měl nějaké potíže v zaměstnání?

Tři měsíce po výslechu na policii, tak po 24 letech exemplární kariéry, se mnou banka rozvázala pracovní poměr a v tento moment se s HSBC soudím v pracovně-právním sporu.

Bylo vám vysvětleno, z jakého důvodu vám byl ukončen pracovní poměr?

Použili obrat ‚organizační změna‘.

Že by to mělo souviset s touto výpovědí vám nikdo přímo, nebo nepřímo neřekl?

To mi nikdo neřekl ani nepřímo. Nicméně vycházím z toho, že ta časová souslednost je po 24 letech a shodou okolností cca třech měsících od výpovědi na policii vcelku jasná. Ale chápu, že ji budu obtížně prokazovat.

(...)

Poté kladl dotazy státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Státní zástupce Šaroch: Vy jste tady zmínil, že společnost Farma Čapí hnízdo byla součástí skupiny Agrofert. To je vaše subjektivní vnímání, nebo to bylo objektivně přijímáno?

Myslím, že to bylo objektivně přijímáno a bylo to takto zmiňováno i v dokumentaci. Zase nevzpomenu si přesně na papír a datum, ale vím, že toto zaznívalo jako naprosto standardní součást každého toho úvěrového návrhu.

Byla to součást obratů úvěrové dokumentace a vzhledem k tomu, od jakých lidí tato informace pocházela, tak já jsem za sebe neměl důvod jí nevěřit.

(…)

Státní zástupce Šaroch: To, že to měla být původně privátní rezidence, jste získal odkud?

To byla informace od paní Procházkové, dokonce poté při mé první návštěvě Čapího hnízda mi ten objekt zdálky pouze ukázala.

Státní zástupce Šaroch: O tom, že pan obžalovaný Babiš má nějaký vztah k tomu projektu, vám bylo prezentováno po celou dobu jednání?

Ano. Dokonce si vzpomínám, že několikrát, myslím za fungování pana Vlacha, musela korporátní banka vysvětlovat, proč v podstatě financujeme projekt, který vůbec nezapadal do strategie banky. Tato obchodní strategie zahrnovala, jak jsem říkal na začátku, největší české mezinárodní firmy a vývozce, dovozce. Ale toto byl velmi velmi, velmi, velmi specifický projekt.

(…)

A nakonec se doptával Babišův obhájce Michael Bartončík.

Babišův obhájce Bartončík: Podílel jste se vy sám ze své pozice na rozhodovacím procesu v oblasti poskytování úvěrů obecně?

Ne, moje zodpovědnost byla za tržní pozici banky, nikoli za úvěrovou pozici banky. To znamená ne.

Babišův obhájce Bartončík: Informace, které jste zde podával, pocházely odkud? Získal jste je ze své pozice, pravomoce nebo jste je získal sekundárním způsobem, to znamená „jedna paní povídala“?

Moje informace pocházely od kolegů, kteří, stejně tak jak my, poskytovali detaily našich operací a naši ziskovost korporátní bance, tak oni s námi diskutovali úvěrové případy a zdrojem mých informací, tak jak už jsem vám říkal, byli na straně banky moji kolegové, na úrovni ředitelů odborů i generální ředitel. Na úrovni klienta to byla paní Procházková. Výhradně.

(…)