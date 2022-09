Na soud s Babišem bude potřeba vstupenka. Kauzu Čapí hnízdo začne projednávat v pondělí

Zájemci z řad veřejnosti se na hlavní líčení v kauze Čapího hnízda dostanou na základě vstupenek. Pražský městský soud je bude vydávat každý jednací den před soudní síní. Kapacita je 80 míst, pokud by byl zájem vyšší, zpřístupní soud i balkon s dalšími 36 místy. Informoval o tom ve středu mluvčí soudu Adam Wenig. V dotační kauze čelí obžalobě expremiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Praha 11:12 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud začne od pondělí rozplétat dotační kauzu Čapí hnízdo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kauzu dotačního podvodu začne senát soudce Jana Šotta veřejně projednávat v pondělí, pokračovat bude prozatím do pátku. Jednání se uskuteční v největší síni soudu.

„V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek. Vstupenky budou vydávány každý jednací den před místností číslo 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání,“ popsal mluvčí soudu Adam Wenig. Lístky bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž.

Mluvčí doplnil, že pro média soud vyhradí 24 označených míst v první a části druhé řady jednací síně.

Novináři se u Weniga musí předem akreditovat do čtvrtka, přičemž každá redakce má nárok na jednu vyhrazenou vstupenku.

„Pokud by za redakci mělo zájem více osob, mohou se ucházet o takzvané obecné vstupenky. Je však potřeba, aby zájemci dorazili s dostatečným časovým předstihem, neboť vstupenek je omezený počet a přednost dostanou ti, kteří dorazí dříve,“ dodal.

Natáčení a fotografování soud novinářům umožní pouze před zahájením hlavního líčení.

Obžaloba tvrdí, že předseda hnutí ANO Babiš zajistil svým vlivem a činností vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu. Podle trestního zákoníku hrozí jemu i Nagyové až desetileté vězení, státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty.

Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která v roce 2018 spornou dotaci státu vrátila. Babiš vlastnil holding do roku 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

KAUZA ČAPÍ HNÍZDO 2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo

prosinec

– Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo

– ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo.

– Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce

– Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

– O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

– padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům

– Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka

– Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál

– Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil

– Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace

– Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace březen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání

– Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili

– Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

– Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal

– Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 - Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem

- Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem srpen 2021 - Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření

- Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření září 2021 - před policií vypovídal Andrej Babiš mladší, syn tehdejšího premiéra, doplněný spis putoval od police k dozorujícímu žalobci

- před policií vypovídal Andrej Babiš mladší, syn tehdejšího premiéra, doplněný spis putoval od police k dozorujícímu žalobci říjen 2021 - do kauzy vstoupili podzimní sněmovní volby, vyšetřování muselo být přerušeno, když Babiš získal s poslaneckým mandátem i novou imunitu

- do kauzy vstoupili podzimní sněmovní volby, vyšetřování muselo být přerušeno, když Babiš získal s poslaneckým mandátem i novou imunitu listopad 2021 - Šaroch požádal sněmovnu o vydání Babiš ke stíhání

- Šaroch požádal sněmovnu o vydání Babiš ke stíhání březen 2022 - nově zvolená sněmovna vydala Babiše ke stíhání

- nově zvolená sněmovna vydala Babiše ke stíhání březen 2022 - Šaroch rozhodl o obžalobě, Babiš i Majerová půjdou před soud