ONLINE: Soud o Čapím hnízdě vyslechne výpovědi svědků. Mezi nimi manželku Moniku nebo Faltýnka

Začíná třetí den hlavního líčení kauzy Čapí hnízdo. Ve středu by k Městskému soudu v Praze měla přijít vypovídat Babišova manželka Monika, její bratr Martin Herodes, Jaroslav Faltýnek (ANO) nebo bývalý manažer firmy Josef Nenadál. Při úterním jednání vypovídali soudní znalci. Jeden z nich, písmoznalec Aleš Čulík, uvedl, že podpis Andreje Babiše mladšího zřejmě není pravý. To Babiš odmítl a dodal, že jeho syn není zdravotně způsobilý k výpovědi. Sledujeme online Praha 8:30 14. září 2022

Podle obžaloby šéf hnutí ANO Andrej Babiš zajistil, aby Farma Čapí Hnízdo působila jako společnost splňující požadavky na získání evropských dotací pro malé a střední podniky.

Jana Nagyová (kandiduje za hnutí ANO do Senátu) pak jako místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo podala v únoru 2008 žádost, která podniku zajistila dotaci ve výši 50 milionů korun.

Druhý den hlavního líčení soud vyslechl soudní znalce. Expert v oboru písmoznalectví Aleš Čulík, který zkoumal pravost tří podpisů Babiše mladšího uvedl, že podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti nemusí být pravý.

Druhým soudním znalcem, byl expert v oboru ekonomika Vítězslav Hálek. Sdělil, že firma nebyla v době 2008 až 2013 - tedy po poskytnutí dotace pro malý a střední podnik - schopná hradit své závazky bez podpory holdingu Agrofert.

Holding podle něj Farmu podporoval zejména na základě plateb spojených s reklamou. „Kdybyste odstranili reklamu, byla by společnost životaneschopná," uvedl.

Babiš prohlásil Hálka za podvodníka. Námitku podjatosti, kterou podali právníci obou žalovaných, soud ale zamítl.

Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala vysvětluje kroky soudního znalce o falšování podpisu. ✍️ „Panu znalci zakazuje jeho metodický přístup, že pokud na listině je doplněn o další nacionále osoby, musí primárně vyloučit, že se o podpis této osoby nejedná.“ @iROZHLAScz pic.twitter.com/c44Piye8Pd — Vít Kubant (@KubantVit) September 13, 2022

Andrej Babiš během líčení také opět opakoval, že jeho syn je nemocný a zdravotně nezpůsobilý k výpovědi před soudem.

Sám Babiš mladší ale serveru iROZHLAS,cz potvrdil, že se v pátek chystá vypovídat osobně na Městském soudu v Praze. „Byl jsem předvolán a mám na to právo. Člověk nemá důvod se bát spravedlnosti,“ napsal s tím, že zopakuje to, co již vypověděl na policii. Tam v minulosti řekl, že z něj jeho otec udělal bílého koně.

Ve své první výpovědi v pondělí Babiš vinu odmítl a několikrát zopakoval, že se jedná o zpolitizované trestní stíhání.

Před soudem stojí podle svých slov proto, že šel do politiky. Politizaci případu vidí i v tom, že byl obviněn tři týdny před volbami.

Nagyová podle svých vlastních slov při podání žádosti v roce 2008 věřila, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky pro získání dotace.

Podle trestního zákoníku hrozí Andreji Babišovi i Janě Nagyové pět až deset let vězení. Státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty. Předseda soudu Jan Šott hned zkraje líčení upozornil, že Babišovi by se mohla změnit kvalifikace trestného činu na zločin poškození finančních zájmů Evropské unie.