‚Je to nevěrohodný svědek.‘ Babiš se snaží zpochybnit svědky v kauze Čapí hnízdo

Před soudem o možném dotačním podvodu pro Farmu Čapí hnízdo se střídá jeden svědek za druhým. Někteří si na nic nepamatují, jiní o ničem podezřelém neslyšeli a další mluví o zapojení Andreje Babiše (ANO) do projektu. Právě proti nim míří Babišova slova, kterými se je snaží znevěrohodnit. Server iROZHLAS.cz připomíná čtyři svědectví, která šéf hnutí ANO veřejně napadl.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš měl podle obžaloby zajistit svým vlivem a činností podmínky k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Podle trestního zákoníku hrozí jemu i spoluobžalované Janě Nagyové (kandiduje za ANO do Senátu, pozn. red.) až desetileté vězení, státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínečné tresty a pokuty.

Bankéř z mezinárodní banky

Bankéř, Filip Koutný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naposledy se Andrej Babiš snažil znevěrohodnit bankéře a bývalého zaměstnance banky HSBC Filipa Koutného. Finanční dům měl uzavřené smlouvy s Agrofertem a Farmě Čapí hnízdo poskytl několikasetmilionovou půjčku.

Koutný se podle svých slov dozvěděl o projektu Čapího hnízda od finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Od ní prý zjistil, že původně mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše. „Opakovaně použila slova, že je to srdeční záležitost pana generálního, jak titulovala pana Babiše,“ popsal získané informace od Procházkové, která by měla přijít k soudu koncem týdne.

Babiš nad některými jeho slovy kroutil hlavou. A soudce Jan Šott ho dokonce později musel napomenout, aby žádnými komentáři nezasahoval do výpovědi svědka. Koutný také prohlásil, že tři měsíce po výpovědi na policii v neprospěch Andreje Babiše obdržel od banky výpověď.

Banka HSBC poskytla finanční úvěry na stavbu Čapího hnízda. Podle Koutného zaměstnanci věděli, že společnost Farma Čapí hnízdo byla napojena na holding Agrofert. Samotná společnost by půjčku od banky HSBC nezískala, dodal.

Babiš se proti jeho slovům ohradil. „Celá výpověď Filipa Koutného je založena na jeho domněnkách a na mě působí velmi nevěrohodně,“ zhodnotil.

Před zástupci médií své myšlenky rozvedl. „Slyšeli jsme výpověď pěti bankéřů, čtyři potvrdili, že úvěr pro Čapí hnízdo, který byl garantován Agrofertem, proběhl standardně. Jediný svědek, který s tím neměl nic společného, protože nepracoval na úvěrovém oddělení, má nějaké představy a domněnky, které tady propaguje. Zásadně to odmítám, není to pravda. Nechápu, proč to ten pán říká. Je nevěrohodný,“ řekl.

Soudní znalec

Soudní znalec Vítězslav Hálek na archivním snímku | Foto: Alexandra Mlejnková | Zdroj: ČTK

Znevěrohodnit se Babiš snaží i jednoho ze znalců - Vítězslava Hálka, ekonomického experta. Ten během prvního týdne před soudem představil závěry svého znaleckého posudku.

Sdělil, že farma nebyla v době 2008 až 2013 - tedy po poskytnutí dotace pro malý a střední podnik - schopná hradit své závazky bez podpory holdingu Agrofert.

Holding podle něj farmu podporoval zejména na základě plateb spojených s reklamou. „Kdybyste odstranili reklamu, byla by společnost životaneschopná,“ uvedl.

Všem účastníkům soudního líčení rozdal papíry velikosti A3, které měly podtrhnout jeho výpověď. „V celém období 2008 až 2013 nebyla firma Farma Čapí hnízdo schopna z vlastní činnosti hradit své závazky. Zajistila to díky propojení se společností Agrofert. Společnost měla vyhlásit bankrot,“ prohlásil.

Babiš s Hálkovou výpovědí nesouhlasí a považuje ho za podvodníka. „Nestačím se divit, co tady předvedl pan takzvaný znalec, považuji ho za velmi nedůvěryhodnou osobu,“ prohlásil. Následně právníci obou obžalovaných podali proti Hálkovi námitku z podjatosti. Tu však soudce Šott obratem zamítl.

Obžalovaný Babiš povstal a četl z papíru údajná pochybení soudního znalce Hálka - posudky jsou „chybné a účelové. Pan Hálek je součástí polistopadového kartelu“, vykřikoval Babiš v soudní síni. „Že by dělal posudky na zakázku?“ ptal se.

Ještě sdílnější byl, když opustil jednací sál. „Já to teď řeknu do médií, tam jsem si to nemohl dovolit: Je to podvodník, který dělá podivné znalecké posudky. Na základě jeho posudku jsem byl stíhán. Viděli jsme podvodníka s úsměvem na tváři,“ vzkázal.

Andrej Babiš mladší

A tohle není můj podpis, řekl Babiš mladší u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš si rozhodně nepřál, aby jeho syn Andrej Babiš mladší před soudem vypovídal, začněme ale od začátku. Babiš junior byl soudem předvolán na hlavní líčení do Prahy, to však původně odmítl. Soudce Jan Šott se proto spojil se švýcarskou stranou a domluvili se na výslechu skrz telemost, který by se odehrál v říjnu.

Babiš junior ale změnil názor a přes média vzkázal, že v pátek přijede. Když to předseda senátu Šott oznámil, Babiš se svými advokáty nezahálel. Okamžitě podal návrh na vypracování znaleckého posudku duševního zdraví svého syna ještě předtím, než by vypovídal. To soud zamítl, Babiš mladší vypovídal a lavice obžalovaných zůstala prázdná, Nagyová ani Babiš se líčení nezúčastnili.

Po příchodu Babiš mladší podotkl na adresu svého otce: „Neudělal ze mě jen bílého koně, ale i blázna.“ Zároveň odmítl otcovo tvrzení, že má psychické problémy.

„Myslím si, že jsem nikdy neměl k dispozici akcie Farmy Čapí hnízdo. V ruce jsem neměl ani žádné jiné akcie jiné společnosti,“ řekl soudu. „Nikdy jsem nepodnikal, ani jsem se o to nezajímal,“ uvedl.

Popřel také, že by na smlouvě ke koupi akcií Farmy Čapí hnízdo byl jeho podpis. „Poprvé jsem ty smlouvy viděl na policii. Nevěděl jsem o tom, že bych měl být akcionářem nějaké společnosti,“ konstatoval. Babiš na otázku Šotta odpověděl, že je ochoten podrobit se znaleckému zdravotnímu posudku, pokud to bude nutné.

Obhájci obžalovaného expremiéra ihned po výslechu opět požádali soud o posudky v oblasti psychiatrie a psychologie. To senát během druhého týdne soudního líčení posvětil, zkoumání musí být hotové do konce listopadu.

Dotační kontrolorka

Na lavici svědků usedla úřednice Eva Filipová, která měla na starost příspěvek pro Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další svědkyně - Eva Filipová - proti Babišovi vypověděla, že tehdy dostala informaci, že by za projektem mohl stát sám Andrej Babiš. Filipová dohlížela na čerpání dotace a celkovou realizaci projektu.

„Žádali jsme proto i konzultaci některých odborníků, jak se k tomu postavit,“ vypověděla. Expert podle ní úředníkům na dotazy odpověděl, že musí zachovávat rovný přístup a to, co je proklamované, je pro ně v tu chvíli směrodatné.

Úřednice Filipová také uvedla, že jí před závěrečnou kontrolou areálu obžalovaná Nagyová řekla, že s velkou pravděpodobností se jí může zúčastnit i Babiš.

Filipová následně pracovala na auditním oddělení na ministerstvu financí, kde v roce 2017 obdržela pozvánku na akci na Čapím hnízdě. Pozvat ji tam měl Andrej Babiš poté, co opustil vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve které zastával post ministra financí.

To Babiše během líčení vyprovokovalo k reakci a sám začal úřednici pokládat otázky. Přitom jí ale také skákal do řeči a soudce Šott ho za to musel napomenout.

Svědkyně na jeho dotazy odpověděla, že již v minulosti měla o jeho projektu pochybnosti a tato pozvánka jí přišla jako velmi nestandardní. Babiš si ale následně odpověděl i sám: „Lže. Prostě mě nemá ráda.“