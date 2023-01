Novinář Spurný: Vina je u Babiše prokázaná. Pokud by ale nebyla odsouzena Nagyová, nemohl by být ani on

Obžalovaný kandidát na prezidenta Andrej Babiš měl v pátek poslední možnost přesvědčit soud o své nevině. V kauze Čapí hnízdo přednesl svou závěrečnou řeč. Tu dokončili i jeho obhájci. „Citovali z řady evropských i českých zákonů, které zjednodušeně říkají, že Čapí hnízdo mohlo dostat dotaci oprávněně,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus komentátor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Praha 20:22 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jana Nagyová přicházejí k soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaznělo během závěrečný řečí něco nového?

Ani ne. Závěrečné řeči trvaly dva dny a myslím si, že to nejpodstatnější už zaznělo ve čtvrtek, a to při řečech dvou obhájců. Ti kromě toho, že samozřejmě zpochybňují celé stíhání, přišli s jednou důležitou věcí.

Obsáhle citovali z řady evropských i českých zákonů, které velmi zjednodušeně říkají, že Čapí hnízdo mohlo dostat dotaci oprávněně. A to, i kdyby bylo personálně propojeno s Agrofertem, který na ni nárok neměl.

Je to velmi komplikované a nejasné, ale podle mého názoru si s touto obhajobou bude muset senát soudce Jana Šotta poradit a bude ji muset vysvětlit, ať už bude verdikt jakýkoliv.

Soud by měl verdikt oznámit v pondělí. Nemůže toto být natolik vážné, že by se to odložilo?

Není to až tak nová skutečnost. Ve spisech o tom existuje dost velká polemika. Obhájci vlastně připomněli, proč žalobce Jaroslav Šaroch stíhání před třemi lety z podobných důvodů odložil. Nicméně to zpochybnil nejvyšší státní zástupce.

Zákony jsou v tomto případě tak komplikované, že se nakonec můžou obrátit i proti obžalovaným. Nechci ale předjímat rozhodování soudu.

Jak přesvědčivé důkazy státní zástupci předložili?

Bylo to velmi obsáhlé a samozřejmě především šlo o okolnosti vyvedení Čapího hnízda z Agrofertu. Pokud chce soud uznat Janu Nagyovou jako vinou, musí prokázat úmysl. Myslím si, že žaloba měla řadu indicií a podařilo se jí to do velké míry prokázat. Pořád ale jde o indicie, nikoli o přímý důkaz.

Pokud jde o Andreje Babiše, tak tam je to naprosto prokazatelné, protože drtivá většina svědků dosvědčila, že Čapí hnízdo nebylo jen jakýmsi podnikem, který daroval svým dětem, jak tvrdí on. Celé to ale byla jeho záležitost, o všem rozhodoval on a jeho děti s tím neměly vůbec nic společného.

Jak hodnotíte navržené tresty, které jsou podmíněné, peněžité a jsou pod hranicí, kterou vyměřuje zákon?

Návrh musí soudce respektovat, pokud to nějakým způsobem nepřekvalifikuje. To znamená – pokud žalobu uzná v plném rozsahu, tak nemůžou dostat víc než tři roky s podmíněným odkladem na pět let. Uvažování o rozsudcích je pokaždé komplikované. Přeci jenom jde o údajný trestný čin, který byl spáchaný před 15 lety.

Přihlíží se i k tomu, co se dělo ve veřejném prostoru. Myslím si, že obžalovaní už jistý trest dostali, takže podle mě je návrh do velké míry přiměřený, i když jde o škodu 50 milionů korun, kdy se většinou dávají vyšší tresty.

Co lze od pondělního verdiktu očekávat s ohledem na to, jak zatím soud k argumentům obou stran přistupoval?

Z toho, jak soud probíhal, a z toho, na co soudce Šott kladl a nekladl důraz, se domnívám, že má senát indicie a důkazy už nějak seřazené. Šott už od prosince dává najevo, že chce vynést rozsudek. U natolik komplikované záležitosti ho vynáší relativně brzy po závěrečných řečech, takže soud je rozhodnutý.

Pokud bych měl vyvozovat z mé přítomnosti u soudu, tak bych tipoval na 60 procent, že budou oba obžalovaní odsouzeni. Pokud by nebyla odsouzena Jana Nagyová, tak by nemohl být odsouzený ani její pomocník Andrej Babiš.

Což ovšem nemusí nutně znamenat, že v další instanci mohou být oba zproštěni viny.

Je to tak a může to být i naopak. Teď se může stát, že budou zproštěni, a vyšší soud dojde k jinému rozhodnutí. Bez ohledu na to, že je v případu obžalovaný jeden z nejvlivnějších politiků této země, tak jde o komplikovaný případ, kdy se legislativa udělování dotací vyvíjela s postupem času.

Z minulosti víme, že české soudy celkem rády přistupují na tyto komplikované právní výklady a někdy vynášejí opravdu překvapivé rozsudky.

Rozhovor si můžete poslechnout i ve výše umístěném audiozáznamu.