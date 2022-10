ONLINE: U soudu v kauze Čapí hnízdo se budou číst listinné důkazy. Výslech svědků prozatím skončil

Všichni svědci u soudu v kauze Čapí hnízdo prozatím dokončili své výpovědi. Úterý bude patřit čtení listinných důkazů. Může to být poslední říjnový den hlavního líčení. Ve středu soud zasedat nemá. A je pravděpodobné, že jednání nařízená na čtvrtek a pátek se zruší. Hlavní líčení pak má pokračovat v prosinci. Dění v soudní síni sledujeme minutu po minutě v online reportáži. Sledujeme online Praha 8:11 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, Jana Nagyová a jejich advokáti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během úterý má soudce Jan Šott přečíst listinné důkazy. Pokud se čtvrteční a páteční jednání zruší, bude hlavní líčení pokračovat v týdnu od 19. prosince, kdy by soud měl vyslechnout znalce z oboru písmoznalectví Aleše Čulíka.

Ten by se mohl vyjádřit k tomu, zda podpisy na listinách k převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo patří obžalovanému Andreji Babišovi z ANO. Čulík v září uvedl, že podpis expremiérova syna Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s otcovým písmem, nemohl ale učinit kategorické závěry.

Zatím není jasné, zda šéf hnutí ANO poskytne znalci vzorky pro srovnání. Jeho obhájce Eduard Bruna řekl, že by mu to nedoporučil. Expremiér v září popřel, že by podpis falšoval. A Babiš mladší odmítl, že by podpis patřil jemu.

V prosinci by soud mohl také vyslechnout znalce, kteří mají za úkol zhodnotit právě duševní stav Babiše mladšího.

Obhájci obžalovaných Andreje Babiše i jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové také v pondělí avizovali, že by v prosinci oba mohli vypovídat před soudem. Zatím ale neřekli, zda budou odpovídat i na otázky soudu.

‚Nazval jej svým dítětem‘

V pondělí u soudu mluvila marketingová specialistka Tereza Svěráková. Řekla, že se s Babišem poprvé setkala v roce 2012. Kontaktoval ji prý s tím, že na ni má dobré profesní reference, a na Čapí hnízdo ji pozval.

Neměla prý pochybnosti o tom, že měl Babiš k projektu vztah. Nazval ho podle ní svým „dítětem“. Podle Svěrákové také řekl, že Čapí hnízdo je „to nejlepší, co kdy vybudoval“. Žena nyní pracuje v týmu kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové.

Babiš po výpovědi svědkyně uvedl, že ho výpověď překvapila, protože si na Svěrákovou nepamatuje. Svědkyně má podle něj „bujnou fantazii“. Odmítl, že by ji pozval na soukromou návštěvu i to, že by Čapí hnízdo mělo být jeho soukromým sídlem.

Nagyová v reakci na výpověď svědkyně uvedla, že v roce 2012 na Farmě Čapí hnízdo nepůsobila, forma společnosti navíc podle ní již v té době nebyla pro udělení dotace podstatná.

Soud v pondělí vyslechl i finanční ředitelku Agrofertu Procházkovou, kterou v předchozích výpovědích zmínila řada svědků. Žena soudu řekla, že projekt nevnímala jako Babišův soukromý plán, nemělo podle ní jít ani o jeho soukromé sídlo.

Babiš podle ní vůči Farmě Čapí hnízdo žádnou řídicí funkci nevykonával. O tom, že akcie Čapího hnízda vlastnili členové Babišovy rodiny se prý dozvěděla až z projevu Babiše v Poslanecké sněmovně v roce 2016.

Agrofert pro společnost Farma Čapí hnízdo podle Procházkové vedl účetnictví, ručil také společnosti za úvěr u banky HSBC. Procházková odmítla, že by bance poskytla informaci, že by Čapí hnízdo bylo součástí Agrofertu. Pomáhala ale sjednat podmínky úvěru.

Svědek si podle Babiše protiřečil

Finanční ředitelku Agrofertu v září zmínil i podnikatel Jan Bareš, kterého si soud v pondělí znovu předvolal. Muže, který na projektu působil jako technický zástupce investora, se Babišovi obhájci ptali na podrobnosti z předešlé výpovědi. V té Bareš mimo jiné uvedl, že Babiš i Nagyová věděli, že na dotaci od státu nemají nárok.

Babiš na Barešovu výpověď v pondělí reagoval slovy, že Bareše zná jako člověka, který „moc povídá, kouří a dělá kšefty“. Svědek si podle něj ve výpovědích protiřečil, a vychází z informací, které někde slyšel.

Soud v pondělí vyslechl také úřednici Evu Filipovou, která dohlížela na čerpání dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž v prvním týdnu hlavního líčení po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc.

Filipová odmítla, že by se o svém výslechu bavila s novináři. Uvedla, že větu řekla svému bývalému kolegovi na chodbě soudu, následně zjistila, že ji novináři zveřejnili v „podstatně modifikované“ podobě. Soudu v pondělí Filipová řekla, že při svém předchozím výslechu nezmínila svou soukromou návštěvu Čapího hnízda v roce 2011.

Navržené podmínky

Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní expremiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou z dotačního podvodu, kdy farma žádala o padesátimilionovou dotaci, i když na ni podle obžaloby neměla nárok.

Obžaloba tvrdí, že předseda ANO zajistil, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Nagyová pak jako místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo podala v únoru 2008 žádost, která podniku dotaci zajistila. Rekapitulaci celého případu si můžete přečíst zde.

Babiš i Nagyová jakoukoli vinu odmítli. Podle trestního zákoníku hrozí oběma až desetileté vězení, státní zástupce pro ně navrhuje podmínky a peněžité tresty.