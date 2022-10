Farma mimo Agrofert i vyjednávání s bankou o úvěru. Ředitelka Procházková má vypovídat o Čapím hnízdě

Finanční ředitelka a manažerka Agrofertu působí ve společnosti již 24 let. Již v pondělí by měla vypovídat před soudem v kauze Čapí hnízdo. Eduard Bruna, obhájce Andreje Babiše, ji označil za klíčovou svědkyni a rozhodně k tomu měl důvod. V uplynulých líčení totiž hned několik svědků skloňovalo její jméno. Server iROZHLAS.cz přináší přehled toho nejzajímavějšího, co zaznělo o jejím propojením s Farmou Čapí hnízdo. SOUD O ČAPÍM HNÍZDĚ Praha 6:00 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z nejsledovanějších případů posledních let dostal na stůl soudce Jan Šott. Ten v minulosti řešil již několik sledovaných případů, například kauzu někdejšího šéfa Věcí Veřejných Víta Bárty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Již v pondělí opět začne soudní líčení v kauze Čapí hnízdo. V ní jsou obžalovaní šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jihlavská zastupitelka Jana Nagyová (ANO), obžaloba se snaží prokázat, že oba účelově vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci určenou pro malé a střední podniky.

Světlo do celého případu by mohla přinést již první den třetího jednacího týdne manažerka a finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková.

Manažerka a finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK, Profimedia

Původně ji soudce Jan Šott pozval k podání svědectví již na termín na konci září, z toho se však ze zdravotních důvodů omluvila. To doložila i lékařskou zprávou. Soud se ji proto pokusil předvolat napodruhé.

Babišův obhájce Eduard Bruna ji už dříve označil za klíčovou svědkyni pro rozpletení celého případu. „Naprosto zásadní. Ona byla ekonomická ředitelka. A jako ekonomická ředitelka by měla mít přehled o všech aktivitách. A pochopitelně pokud se někde něco stavělo, budovalo, ona by měla znát celý ten průběh. Paní Procházková je naprosto klíčový svědek,“ řekl na chodbách soudní budovy.

V čem by měla být tak klíčová? Jméno členky představenstva Agrofertu Procházkové zaznělo během líčení již několikrát. Server iROZHLAS.cz proto sestavil nejzajímavější výpovědi, které se jí týkaly.

Agrofert? Od roku 1998

Začněme od začátku. Petra Procházková nastoupila do Agrofertu již v roce 1998, do roku 2013 působila jako předsedkyně dozorčí rady společnosti, od té doby zastává pozici členky představenstva. Do jejích kompetencí patří vedení účetnictví, daně, financování, vztahy s bankami a konsolidace.

Procházková při vzniku projektu nechtěla, aby Multifunkční kongresové centrum Čapí hnízdo bylo provozováno v rámci holdingu Agrofert, vypověděl Jan Bareš, který vykonával na stavbě technický dozor investora. Na základě tohoto požadavku měl Babiš hledat nové cesty, jak s projektem naložit. Nejdříve se vše začalo připravovat na prodej, následně však Babišova rodina projevila o projekt zájem.

Další střípek o angažovanosti Procházkové přinesl bývalý bankéř HSBC Filip Koutný, který dostal tři měsíce po výslechu na policii výpověď. Právě česká pobočka mezinárodní banky schválila několikasetmilionový úvěr na stavbu areálu. Během svědecké řeči označil projekt Čapího hnízda za kuriózní, který by finanční dům odmítl financovat, pokud by za ním nestál dlouholetý klient – holding Agrofert. Hlavní kontakt měla být finanční ředitelka Procházková.

Koutný se o projektu podle svých slov dozvěděl právě od ní, původně mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše. „Opakovaně použila slova, že je to srdeční záležitost pana generálního, jak titulovala pana Babiše,“ popsal získané informace od Procházkové před soudem. Během čerpání peněz navíc došlo několikrát k navýšení, což v nadřízené londýnské pobočce vzbuzovalo několik otázek.

Bankéř Filip Koutný (vlevo) vchází do soudní síně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celý projekt se prezentoval jako výcvikové nebo tréninkové multifunkční centrum, uvedl Koutný. Jaké výhody měla mít banka v případě, že poskytne Čapímu hnízdu úvěr? Podle bankéře šlo o džentlmenský příslib, že dodatečný byznys bude poskytnut ostatními členy skupiny. „Byla to součást jednání s paní Procházkovou. Na čísla už si nevzpomenu, ale vím, že byl dodržen,“ vypověděl.

Jednání s Procházkovou

O ekonomické šéfce Agrofertu se zmínila i Karolína Slancová, v rozhodné době finanční analytička a manažerka pražské pobočky banky HSBC. „Dostala jsem nějaké podklady a vypracovala jsem návrh. Byla jsem na juniorní pozici,“ vypověděla o úvěru pro Farmu Čapí hnízdo. Řekla také, že proces schvalování byl standardní, jednala s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. To potvrdil i další bankéř stejného domu Pavel Šlancar.

Během jednoho pracovního setkání se měla setkat i s Andrejem Babišem. „Bylo to jednání, kterého se účastnil i ředitel banky a dalších asi šest zaměstnanců,“ uvedla. Jednou také byla na inspekci přímo Farmy Čapího hnízda. „Byl tam také Andrej Babiš a paní Procházková. Ukazovali nám ten areál, vnímala jsem ho jako poskytovatele záruky,“ vzpomínala s tím, že Babiš na tom měl mít nějaký zájem.

Andrej Babiš mladší si na očekávanou svědkyni zase vzpomněl, že ji potkal v centrále Agrofertu při podpisu smluv.. Před soudem uvedl, že několikrát navštívil sídlo Agrofertu, kde podepsal i nějaké smlouvy. „U podpisu smluv byla přítomna paní Petra Procházková, je možné, že tam byla moje sestra. Do telefonu mi někdo řekl, že je to něco ohledně farmy,“ popisuje Babiš junior události. Podle jeho slov nemělo smysl si smlouvu pročítat, protože v dokumentu bylo mnoho informací, kterým nerozuměl.

‚Vypomáhala s účetnictvím‘

Již zmíněný Jan Bareš se vyjádřil také k vedenému účetnictví Farmy Čapí hnízdo. S tím podle něj vypomáhala právě manažerka Agrofertu Procházková. Tehdejší oficiální účetní společnosti Věra Knobová však vypověděla, že o jakémkoliv možném propojení s Agrofertem neměla žádné informace.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní expremiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou z dotačního podvodu, kdy farma žádala o padesátimilionovou dotaci, i když na ni podle obžaloby neměla nárok.

Po skončení prvního jednacího dne ochotně odpovídá na dotazy davu novinářů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obžaloba tvrdí, že předseda ANO zajistil, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Nagyová pak jako místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo podala v únoru 2008 žádost, která podniku dotaci zajistila. Rekapitulaci celého případu si můžete přečíst zde.

Babiš i Nagyová jakoukoli vinu odmítli. Podle trestního zákoníku hrozí oběma až desetileté vězení, státní zástupce pro ně navrhuje podmínky a peněžité tresty.