Pět momentů prvního týdne soudu o Čapím hnízdě: příjezd Babiše mladšího i mlčící rodina

Městský soud v Praze začal v pondělí pod vedením předsedy Jana Šotta rozplétat kauzu Čapí hnízdo. Veřejný žalobce v ní viní šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a Janu Nagyovou z dotačního podvodu, když farma žádala o padesátimilionovou dotaci, i když na ni – podle obžaloby – neměla nárok. Server iROZHLAS.cz sestavil pět nejzajímavějších momentů prvního týdne hlavního líčení. Doporučujeme Praha 5:00 17. září 2022

Zfalšovaný podpis, firma na odpis

Druhý den soudního líčení se nesl ve znamení znalecký posudků. Před senát se postavili hned dva soudní znalci – expert v oboru písmoznalectví Aleš Čulík a ekonomický odborník Vítězslav Hálek.

První jmenovaný do případu nevnesl úplně jasno. Měl totiž zkoumat, zda podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií je skutečně jeho podpis. Čulík uvedl, že podpis nemusí být pravý.



Zároveň řekl, že u některých podpisů Andreje Babiše mladšího nalezl částečné shody s podpisy jeho otce. Kvůli nedostatku srovnávacího materiálu to ale není možné určit jistě. Poté dlouho odolával otázkám státního zástupce Jaroslava Šarocha a soudce Jan Šotta.

Druhý znalec Vítězslav Hálek soudu předložil dokumenty, že firma nebyla schopná situaci finančně ustát a po roce 2013 měla vyhlásit bankrot. Holding Agrofert podle něj Farmu podporoval zejména na základě plateb spojených s reklamou. „Kdybyste odstranili reklamu, byla by společnost životaneschopná,“ uvedl.

Babiš s výpovědí Hálka nesouhlasil a označil ho za podvodníka. „Nestačím se divit, co tady předvedl pan takzvaný znalec, považuji ho za velmi nedůvěryhodnou osobu,“ prohlásil. Následně se právníci obou obžalovaných shodli na tom, že podali proti Hálkovi námitku z podjatosti. Tu však soudce Šott obratem zamítl.

Snaha o umlčení svědka

Andrej Babiš si rozhodně nepřál, aby jeho syn Andrej Babiš mladší před soudem vypovídal, začněme ale od začátku. Babiš junior byl soudem předvolán na hlavní líčení do Prahy, to však původně odmítl. Soudce Jan Šott se proto spojil se švýcarskou stranou a domluvili se na výslechu skrz telemost, který by se odehrál v říjnu.

Babiš junior ale změnil názor a přes média vzkázal, že v pátek přijede. Když to předseda senátu Šott oznámil, Babiš se svými advokáty nezahálel. Okamžitě podal návrh na vypracování znaleckého posudku duševního zdraví svého syna ještě předtím, než by vypovídal. To soud zamítl, Babiš mladší v pátek vypovídal a lavice obžalovaných zůstala prázdná, Nagyová ani Babiš se líčení nezúčastnili.

Po příchodu do budovy soudu Babiš mladší podotkl na adresu svého otce: „Neudělal ze mě jen bílého koně, ale i blázna.“ Zároveň odmítl otcovo tvrzení, že má psychické problémy.

„Myslím si, že jsem nikdy neměl k dispozici akcie Farmy Čapí hnízdo. V ruce jsem neměl ani žádné jiné akcie jiné společnosti,“ řekl soudu. „Nikdy jsem nepodnikal, ani jsem se o to nezajímal,“ uvedl.

Popřel také, že by na smlouvě ke koupi akcií Farmy Čapí hnízdo byl jeho podpis. „Poprvé jsem ty smlouvy viděl na policii. Nevěděl jsem o tom, že bych měl být akcionářem nějaké společnosti,“ konstatoval. Babiš na otázku Šotta odpověděl, že je ochoten podrobit se znaleckému zdravotnímu posudku, pokud to bude nutné. Obhájci obžalovaného expremiéra ihned po výslechu opět požádali soud o posudky v oblasti psychiatrie a psychologie.

Rodina? Žádný komentář

Třetí den hlavního líčení přišla na řadu Babišova rodina – manželka Monika, její bratr Martin Herodes a Babišova dcera Adriana Bobeková. Všichni tři měli několik věcí společných – všichni byli dříve akcionáři Farmy Čapí hnízdo, proti všem původně policie vznesla obvinění, a především všichni odmítli před soudem vypovídat.

Soud tak místo svědeckých výpovědí začal čtením jejich vyjádření v přípravném řízení. Všichni příslušníci Babišovy rodiny v něm vinu odmítli. Ani jeden neposkytli médiím žádný komentář.

Teoretická chyba Nagyové

Po tomto kole (ne)výslechů se slova opět ujala obžalovaná Jana Nagyová (kandiduje do Senátu za hnutí ANO – pozn. red.), které hrozí za zločin poškození finančních zájmů Evropské unie až deset let vězení, a přednesla poměrně emotivní řeč.

„Teď řeknu asi něco, za co mě můj advokát příliš nepochválí,“ začala. A pokračovala omluvou adresovanou celé rodině Andreje Babiše. „Chtěla bych se velice omluvit celé rodině pana Babiše. Protože pokud čistě teoreticky, hypoteticky někdo tady měl v minulosti pochybit, tak jsem to byla já. Nikdo z jeho rodiny tady nemá co dělat,“ podotkla rozechvělým hlasem.

„Nikdy ze začátku nebyl záměr, že by firmu převzala společnost Imoba, měl to být opravdu malý a střední podnik,“ prohlásila u soudu s tím, že nadále trvá na tom, že dotaci firma získala přesně podle tehdejších pravidel. Nelze to však podle ní brát jako jakékoliv přiznání viny, tu nadále odmítá.

„Pokud čistě teoreticky, hypoteticky někdo tady měl v minulosti pochybit, tak jsem to byla já,“ prohlásila Jana Nagyová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvakrát vyslýchaná úřednice

O asi nejzajímavější výpověď se postarala bývalá úřednice, která dohlížela na čerpání dotace a celkovou realizací projektu. Uvedla totiž, že tehdy dostala informaci, že by za projektem mohl stát sám Andrej Babiš.

„Žádali jsme proto i konzultaci některých odborníků, jak se k tomu postavit,“ vypověděla. Expert podle ní úředníkům na dotazy odpověděl, že musí zachovávat rovný přístup a to, co je proklamované, je pro ně v tu chvíli směrodatné.

Úřednice Filipová také uvedla, že jí před závěrečnou kontrolou areálu obžalovaná Jana Nagyová (kandiduje za ANO do Senátu) řekla, že s velkou pravděpodobností se jí může zúčastnit i Babiš.

Filipová následně pracovala na auditním oddělení na ministerstvu financí, kde v roce 2017 obdržela pozvánku na akci na Čapím hnízdě. Pozvat ji tam měl Andrej Babiš poté, co opustil vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve které zastával post ministra financí.

To Babiše během soudu vyprovokovalo k reakci a sám jí začal pokládat otázky. Přitom jí ale také skákal do řeči a soudce Jan Šott ho za to musel napomenout.

Svědkyně na jeho dotazy odpověděla, že již v minulosti měla o jeho projektu pochybnosti a tato pozvánka jí přišla jako velmi nestandardní. Babiš si ale následně odpověděl i sám: „Prostě mě nemá ráda.“

Po opuštění jednací síně řekla novinářům z Deníku N, že může být Babiš rád, že neřekla i jiné věci. Soudce Šott si tento článek přečetl a druhý den požádal novinářku o doložení pravdivosti výpovědi. Následně oznámil, že si svědkyni pozve znovu k výslechu. „Pokud svědkové hodlají pořádat tiskové konference na chodbě, musí počítat s tím, že budou znovu předvoláni,“ prohlásil.

Na lavici svědků usedla úřednice Eva Filipová, která měla na starost příspěvek pro Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz