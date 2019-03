Milion dolarů na účtu byla půjčka, vrátil jsem ji v tašce hotově, vysvětloval u soudu bývalý šéf Čepra

Bývalý šéf státní firmy Čepro Tomáš Kadlec ve středu u soudu opakovaně popřel, že by se dopustil daňového úniku. Více než milion dolarů, který mu kdysi přišel na jeho švýcarský účet a který nepřiznal finančnímu úřadu, byl podle něj jen půjčkou, kterou vrátil. Soudu předložil dokumenty, které to mají potvrzovat. Praha 19:09 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze znovu projednával, zda se někdejší ředitel Čepra Tomáš Kadlec dopustil daňového úniku. Zrušený verdikt muži ukládal 5,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

U Městského soudu v Praze to Kadlec vysvětloval už podruhé. Loni dostal za neodvedení daní 5,5 roku vězení, odvolací soud ale vrátil jeho případ k novému projednání. Kadlec totiž právě u odvolání vůbec poprvé dodal dokumenty k údajné půjčce a také k tomu, že ji vrátil. Vrchní soud proto vrátil věc k novému projednání.

Smlouvu o půjčce až do výše pět milionů dolarů podepsal Kadlec s kyperskou firmou Cirtexon krátce poté, co se stal v roce 2003 generálním ředitelem Čepra. Za Cirtexon jednal Američan dříve žijící v Praze, Alan Rood. Ten ve středu přišel k soudu jako svědek. Prohlásil ale, že Kadlece nikdy neviděl.

Příprava vraždy a pokus o vytunelování. Patnáctiletý trest pro Krejčíře platí, rozhodl soud Číst článek

„Nevzpomínám si, že bych něco takto konkrétního podepsal. Nevěřím, že jsem to podepsal, ale faktem je, že jsem podepsal mnoho listin,“ uvedl Rood k předložené smlouvě. Ke svému podpisu na dokumentu dodal, že takto jeho podpis „nevypadá“.

Rood pracoval podle svých slov jako prostředník pro zhruba desítku firem, kde figuroval jako najatý manažer. Vždy prý dal plnou moc někomu, kdo pak dál firmu spravoval.

Kadlec o smlouvě o úvěru řekl, že ji podepsal a poslal do Lichtenštejnska ženě jménem Claudia Beck. Ta jednala za firmu Shira Anstalt a půjčku od Cirtexon prý zprostředkovala. Kadlec si s její pomocí také založil účet v bance ve Švýcarsku, kam mu pak na základě smlouvy přišly peníze. Neposlal je však Cirtexon, ale sama firma Shira Anstalt.

Tato firma ale shodou okolností v Česku ovládala další společnost zapojenou do podvodů s pohledávkami vůči Čepru. V ní figuroval bývalý obchodní ředitel Čepra Martin Pechan, odsouzený v kauze spolu s Radovanem Krejčířem právě za pokus podvodu na Čepro k desetiletému vězení.

Claudia Beck ale podle zjištění soudu již zemřela a nic ve středu nevysvětlil ani Martin Pechan, kterého coby dalšího svědka přivezla eskorta z vězení. Pechan odmítl vypovídat s odůvodněním, že by si mohl způsobit trestní stíhání.

Kauza Čepro: Krejčířovi spolupachatelé Pechan a Zagora si odpykají pět let Číst článek

Peníze v tašce

Proč peníze poslala Shira a ne Cirtexon, Kadlec nevěděl. K účelu půjčky pak zopakoval, že byla na jeho budoucí podnikání, které se však nikdy neuskutečnilo. Mělo jít prý o různé projekty v Rusku, konkrétně související s těžbou ropy a obchodováním s ropnými produkty. Peníze prý zhruba po šesti letech vrátil, a to jistému Američanovi, kterého určila paní Beck.

Kadlec se s ním sešel v Curychu, kde předtím vybral peníze ze svého účtu v hotovosti. „Dal jsem je do tašky. Měla objem asi 50 krát 30 krát 25 centimetrů,“ ukazoval ve středu Kadlec na metru, který mu dala do ruky soudkyně Silive Slepičková. Aby peníze vrátil v hotovosti, a ne jednoduše příkazem v bance, prý byla podmínka „druhé strany“.

Soudkyně chtěla také vysvětlit, proč se o dokumentech k údajné půjčce Kadlec nezmínil ani na policii, ani před podáním obžaloby, ani poté u soudu. Podle něj to byla chyba, ale prostě dokumenty prý neměl pohromadě, ale měl v nich „trochu chaos“. Policii je údajně nedal proto, že měl obavy, že by unikly do médií. Později u soudu prý nevěřil, že by za daňový únik vůbec mohl být odsouzen.

‚Mohl to být podraz‘

„Celá věc je mi velmi nepříjemná, nemám originály. Také to celé na mě mohl být podraz,“ dodal Kadlec. Přes Shiru ho totiž někdo údajně mohl chtít zatáhnout do problémů. Kvůli všem těmto důvodům proto papíry vytáhl, až když byl prvoinstančně odsouzen.

Původně mu soud uložil kromě 5,5 roku vězení i pětimilionový peněžitý trest. Podle obžaloby obdržel v době šéfování Čepru na své švýcarské konto celkem 35 milionů korun, z kterých neodvedl daň přes 11 milionů korun.

Kadlec, který v minulosti vedl také Národní bezpečnostní úřad a působil i v Bezpečnostní informační službě, byl loni nepravomocně odsouzen ještě v dalším případu. Dostal čtyřleté vězení za porušení povinnosti při správě majetku Čepra. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si muž založil švýcarský účet.

Policie měla původně za to, že jde o úplatek za některé obchody nevýhodné pro státní firmu. Dokumenty ze Švýcarska však získala pozdě a údajné propojení se jí také nepodařilo zmapovat. Případ tedy vydělila a kvalifikovala obnos na kontě jako nezdaněný příjem.

Líčení bude pokračovat v polovině května.