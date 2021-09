Odesláno Babišovi. Černošice mají jasno v kauze střetu zájmů, rozhodnutí ale nezveřejní

„Městský úřad Černošice dne 22. 9. 2021 odeslal zmocněnci Ing. Andreje Babiše dokument, kterým rozhodl v projednávané věci možného přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů,“ uvádí úřad v dokumentu s tím, že obsah rozhodnutí není oprávněn zveřejnit.

Na rozhodnutí upozornil Seznam Zprávy. Reakci samotného premiéra, ani Babišova zmocněnce se zatím nepodařilo získat.

Premiér Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Brání se tím, že holding Agrofert vložil do svěřenských fondů. A černošické řízení označuje za uměle vytvořenou kauzu. „To dělají moji právníci, já jsem jim dal plnou moc a mě to vůbec jako nezajímá. Já žádný střet zájmů nemám a toto je účelová akce tohoto úřadu,“ komentoval to premiér pro Českou televizi.

Černošice v roce 2019 rozhodly, že Babiš porušil kvůli vlastnictví mediálních domů Londa a Mafra zákon o střetů zájmů. Úřad došel k závěru, že premiér společnosti přes svěřenské fondy nadále ovládá. A to podle tuzemské legislativy nesmí. Radnice mu proto vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj, který v té době vedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO. Hejtmanství nakonec uvedlo, že se přestupek nestal.

Transparency International ale podala nový podnět. Podle ní Babiš porušuje zákon tím, že ovládá média. Proti tomu podal premiér žalobu. Jeho stěžejním argumentem je, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by tuzemská justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát.

Server iROZHLAS.cz zkraje srpna upozornil na to, že se černošický úřad rozhodl přestupkové řízení nepřerušit. Poté, co předseda vlády podal na radnici žalobu, měli tamní úředníci dvě možnosti: počkat na výsledek soudního sporu, či v řízení pokračovat. A Černošice se nakonec rozhodly pro druhou možnost.