Soud chce změnit zákon, aby muž získal milionové odškodnění za následky očkování. Vláda bude proti

Vláda Petra Fialy (ODS) se chystá bránit proti změně zákona, jež by lidem usnadnila dosáhnout na odškodnění za trvalé následky očkování. Plyne to z dokumentů, které má iROZHLAS.cz k dispozici a jimiž se bude kabinet zabývat. Takový postup navrhují ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti. Reagují tím na návrh Nejvyššího soudu. Tomu se dostal na stůl případ muže, který po vážném onemocnění v důsledku očkování žádá kompenzaci. Původní zpráva Praha 5:00 4. července 2025

Veřejně není známé jeho jméno, věk ani povolání. Jisté je ale jedno. Pacient si 14. ledna 2022 došel pro třetí dávku očkování proti nemoci covid-19. Za 14 dní skončil s bolestí na hrudi v nemocnici. Po sérii vyšetření mu lékaři sdělili diagnózu: zánět srdečního svalu v důsledku nežádoucích účinků po vakcinaci. Muži se převrátil život naruby.

Za vytrpěnou bolest a ztížení společenského uplatnění požádal ministerstvo zdravotnictví o odškodnění, ale resort ho odmítl. Pacient dal případ k soudu. Usiluje o 7,9 milionu korun. Městský soud v Praze ale loni v lednu jeho žalobu pravomocně zamítl. Pacientovo utrpení podle něj nedosáhlo míry, již zákon pro přiznání odškodného požaduje.

Jak letos v dubnu upozornil Radiožurnál, do případu se vložil Nejvyšší soud. Klíčovou pasáž zákona považuje za protiústavní, protože znemožňuje na kompenzaci dosáhnout. Dal proto podnět Ústavnímu soudu k jejímu zrušení. Podle zjištění iROZHLAS.cz se nyní v kauze objevil nový motiv. Fialova vláda bude chtít změně legislativy zabránit.

Na vládě příští týden

„Ministr zdravotnictví sdělil, že považuje za vhodné a potřebné, aby vláda do předmětného řízení vstoupila a navrhla zamítnutí návrhu,“ stojí v dokumentu, jímž se bude kabinet zabývat a který iROZHLAS.cz získal. Materiál by měl přijít na řadu na jednání vlády naplánované na 9. července.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ústavní soud otevřel kauzu minulý měsíc. Ve čtvrtek 19. června oslovil Fialovu vládu, zda má zájem do řízení vstoupit coby vedlejší učastník. Postupuje tak pokaždé, když má na stole podnět ke změně či zrušení zákona. Vedlejší účastník díky tomu může ovlivnit výsledné rozhodnutí tribunálu.

Ministryně spravedlnosti a současně předsedkyně Legislativní rady vlády Eva Decroix (ODS) oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Ten s postojem Nejvyššího soudu nesouzní, legislativu změkčit nechce. Podle obou resortů se by se tak kabinet měl do sporu zapojit.

„S ohledem na výše uvedené se (...) navrhuje, aby vláda uložila ministryni spravedlnosti (…), aby ve spolupráci s (…) ministrem zdravotnictví vypracovala a (…) zaslala Ústavnímu soudu vyjádření, aby (…) předmětný návrh (Nejvyššího soudu) zamítl,“ uvádí materiál mířící na vládu.

‚Nebudeme se vyjadřovat‘

Co vede obě ministerstva k výše popsanému postoji, ani proč by se z pohledu Nejvyššího soudu neústavní část zákona neměla rušit, není jasné. „Ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli pracuje na analýze a návrhu vyjádření. Aktuálně se nebudeme vyjadřovat,“ sdělil redakci mluvčí Válkova resortu Ondřej Jakob.

Obdobně reaguje spravedlnost. Podle ní se argumenty proti návrhu Nejvyššího soudu začnou formulovat až poté, co vláda vstup do ústavní pře schválí. „V tuto chvíli je tedy nelze sdělit. Navíc by asi měly případně být nejdříve doručeny Ústavnímu soudu a teprve pak veřejně komunikovány,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Michal Pleskot.

O případném zrušení klíčové části zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19 bude rozhodovat plénum, tedy všichni soudci konstitučního tribunálu. Soudkyní zpravodajkou, která přijde s návrhem verdiktu, je Dita Řepková. K výsledku by se mohl Ústavní soud dobrat ještě letos.

145 lidí neuspělo

Podstatou kritické části zákona je, že finanční kompenzace náleží jen tomu, kdo v důsledku očkování utrpí „zvlášť závažné“ ublížení na zdraví. Jenže vzhledem k zažité soudní praxi uvedená formulace v zásadě brání, aby se například pacient zmíněný v úvodu textu bolestného dočkal.

„Náhrada za poškození zdraví způsobené očkováním má být spravedlivá, což zákonem použitá restriktivní formulace nesplňuje,“ uvádí Nejvyšší soud. Autor podnětu, soudce Petr Vojtek, už dříve Radiožurnálu řekl: „Pojem ,zvlášť závažné ublížení na zdraví‘ vykládá soudní praxe tak, že jde zásadně o ta nejtěžší zdravotní poškození, která mají následky srovnatelné s usmrcením.“

Zrušením dotčené pasáže zákona se podle soudce Vojtka otevře možnost, aby soudy vlastními úvahami nad všemi okolnostmi každého jednoho případu dospěly ke spravedlivému odškodnému. Což ostatně požaduje Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jež je součástí českého ústavního pořádku už od roku 2001.

Od začátku očkování proti covidu-19 požádalo 145 lidí o náhradu újmy, kterou jim podle nich vakcína způsobila. Někteří se potýkají se srdečními problémy, jiným ochrnula část obličeje, nebo dokonce většina těla, a další trpí úzkostmi. Nikdo z nich ale dosud žádné peníze nedostal.