Bývalý elitní detektiv Vokál u soudu. Za vynesení tajných informací v kauze Vidkun mu hrozí pět let

Obvodní soud pro Prahu 5 ve čtvrtek začal projednávat případ Luďka Vokála, který čelí obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s vyzrazením razie v kauze Vidkun. Bývalý elitní detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) vypovídal za zavřenými dveřmi, v jeho vyjádření totiž mohly zaznít utajované skutečnosti. Olomoucká korupční kauza Vidkun se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky. Praha 14:28 20. září 2018

„Je obviněn z poskytnutí neoprávněné osobě informací o připravované realizaci v trestním řízení, kterou vedl ÚOOZ,“ řekl k případu, který sleduje Radiožurnál, státní zástupce Michal Muravský.

Neoprávněnou osobou je myšlen podnikatel Albin Arifovičov, se kterým Vokál udržoval přátelské kontakty. Podle obžaloby mu bývalý detektiv prozradil, že policie bude zasahovat v kauze Vidkun. Brzy ráno mu podle Muravského zaslal prostřednictvím aplikace Viber zprávu: „Už je pozdě, už s tím nic neuděláme, zbytek ústně“. Na dotaz podnikatele, o co jde, mu údajně odepsal, že o něj ani Arifoviče nejde.

Na otázku, jestli se má podnikatel připravit na útok ze strany ÚOOZ, mu Vokál podle obžaloby odpověděl: „Asi ne, s tím dotyčným jsi se stýkal okrajově, a posledních pár let asi vůbec“. Přes jejich manželky pak prostřednictvím aplikace podnikateli vzkázal, o koho se policie v kauze zajímá, údajně zmínil tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a někdejšího ministra vnitra Ivana Langera.

Vokál na dotazy novinářů po jednání odpovídat nechtěl, jeho výpověď nechtěl komentovat ani státní zástupce. Soudkyně Jana Humeni ve čtvrtek vyslechla i Vokálovu manželku a jednoho z jeho podřízených. Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu, kdy soud předvolá mimo jiné bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu.

Až pět let vězení

Za vynesení informací o trestním řízení hrozí Vokálovi až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Bývalý detektiv vinu odmítá. Podle jeho manželky byl před razií rozrušený, protože mu odveleli lidi a on nevěděl proč. Bylo prý ale jasné, že se chystá zásah. Ráno, když se podle svých slov z médií o razii dozvěděla, zavolala Vokálovi, aby mu řekla, „kde jsou jeho lidi“. Vokál jí pak prý řekl, ať informaci napíše Arifovičovým, se kterým se Vokálovi přátelili, protože by je to mohlo zajímat.

Žena odmítla odpovídat na otázky státního zástupce. „Trestní řízení se táhne zbytečně tři roky, my jsme se s manželem nabídli několikrát, že budeme vypovídat, a pan státní zástupce to vždycky odmítl, takže asi neměl otázky nikdy předtím. Nevidím důvod, proč bych mu měla odpovídat teď,“ uvedla.

Státní zástupce po jednání novinářům řekl, že nemá informace o tom, že by v médiích byly informace o razii v době, kdy zpráva od Vokálové podle obžaloby odešla. Není podle něj jasné, odkud měl Vokál informace o zadržených, je podle něj ale velmi pravděpodobné, že pocházely z policejních zdrojů.

Vokálův advokát Radek Šmerda ve čtvrtek namítal, že Obvodní soud pro Prahu 5 není věcně ani místně příslušný. Podle Šmerdy by případ měl projednávat senát krajského soudu. Upozornil také, že v obžalobě není zmíněno místo páchání údajného trestného činu. Soudkyně ale námitku zamítla.

K soudu byli ve čtvrtek kromě Vokála a dalších svědků předvoláni Arifovič s manželkou, ti ale nedorazili, ačkoli jim bylo předvolání doručeno. Soudkyně oběma uložila pořádkovou pokutu 5 tisíc korun.

Další případ

Někdejší kriminalista figuruje společně s Arifovičem i v dalším případu. Detektiv údajně v letech 2010 až 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Ve věci bylo skončeno vyšetřování, dosud ale nebylo rozhodnuto o podání obžaloby, nebo jiném vyřízení věci.

Vokál byl letos v dubnu zadržen na Ukrajině. Celu opustil po složení kauce, dva měsíce ale musel zůstat v zemi, kde je obviněn z nezákonného prodeje zařízení použitelného k odposlechům. Za to může jít za mříže na čtyři až sedm let.

Vyšetřování v samotné kauze Vidkun zatím stále neskončilo, žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství ve čtvrtek uvedl, že je v závěrečné fázi. Kauza se tak zřejmě k soudu dostane v případě podání obžaloby až příští rok.