‚Nikomu jsem do pití nic nehodil.‘ Feri před soudem odmítl vinu, motivy žen spatřuje i v obohacení

Exposlanec Dominik Feri nadále odmítá všechny trestné skutky, které mu dává obžaloba za vinu. Obvodní soud pro Prahu 3 ve čtvrtek pokračoval čtením listinných důkazů, ale i dodatečného výslechu obžalovaného Feriho. Popřel například, že by jedné z obětí hodil něco do pití, odmítl také, že by proti ženám použil jakékoliv násilí. Praha 10:16 27. dubna 2023

Soudkyně Lenka Hájková zahájila dopolední část soudního líčení prováděním listinných důkazů, například elektronickou korespondencí obětí s Dominikem Ferim nebo vyjádřením žen o dopadech údajných trestných činů na jejich životy.

Poté však vyzvala soudkyně Feriho, aby dokončil svou obhajobu z dřívějších jednání. „Od počátku jsme byli domluveni, že u mě slečna přespí. To popírá její tvrzení, že byla na odchodu, když vypila pití, do kterého jsem jí měl něco vhodit, což popírám,“ řekl například v monologické části své výpovědi.

„Fanta byla jenom fantou, verze je nereálná. Měl jsem dát jakousi látku do velké lahve fanty, je odporné o tom vůbec uvažovat,“ vypověděl k události, kterou popisuje jedna z obětí, totiž že ztratila vědomí poté, co se napila nápoje, který jí Feri donesl.

Feri poměrně detailně rozebral důvody, proč se podle něj ani jedna z popisovaných událostí nemohla stát. V rámci své obhajoby upozornil například na nesrovnalosti výpovědí nebo na odlišnosti popisu míst, kde se měly skutky odehrát.

Finanční obohacení?

„To je otázka, která mě vede ke spekulacím a těch se já nechci dopouštět,“ odpověděl Feri na dotaz soudkyně, co by měl být motiv žen nahlásit jeho chování policii. Jeden z motivů, které uvedl, by mohlo být finanční obohacení, druhý například pozornost médií a zájem o jejich osoby.

Feri při čtvrtečním jednání musí také čelit obsáhlé sérii dotazů ze strany státní zástupkyně.

Ta v obžalobě popisuje tři skutky, dva z roku 2016 a třetí z roku 2018. Ve dvou případech viní Feriho ze znásilnění, ve třetím z pokusu o znásilnění. Bývalému poslanci hrozí až desetileté vězení, obžaloba totiž tvrdí, že se jednoho ze skutků dopustil na tehdy sedmnáctileté dívce.

Advokátka Hořejší pak nechává ještě přezkoumat Vrchním státním zastupitelstvím i zbylých pět nahlášených případů, které byly státním zastupitelstvím odloženy. „Nemáme shodu na právním hodnocení těchto skutků. Jsem přesvědčena o tom, že definice znásilnění tak, jak ji máme v trestním řádu, pokrývá i tyto skutky,“ řekla s tím, že stejně tak přezkoumává tyto případy i Ústavní soud.

Feri už v únoru odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. K intimnostem podle něj došlo se souhlasem dívek. Hlavní líčení bude pokračovat i ve čtvrtek, mluvčí soudu Darina Maříková nevyloučila, že by trestní senát mohl v případu rozhodnout.