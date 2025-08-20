Soud dopsal verdikt, podle kterého spáchali Babiš a Nagyová dva trestné činy. Rozhodovat bude opět Šott
Odvolací Vrchní soud v Praze dopsal své rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo. Informuje o tom server Seznam Zprávy. Už před dvěma měsíci přitom soud zrušil verdikt Jana Šotta, který zprostil viny šéfa ANO Andreje Babiše (kandiduje ve sněmovních volbách) a europoslankyni ANO Janu Nagyovou. Soudkyně Eva Brázdilová navíc Šotta zavázala svými pokyny k celému případu. Podle ní totiž Babiš s Nagyovou spáchali dva trestné činy.
Obžaloba viní Babiše a Nagyovou z toho, že účelově vyvedli Farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na evropskou padesátimilionovou dotaci určenou pro malé a střední podniky.
Babiš a Nagyová nemohou být zproštěni viny. ‚Dokazování neumožňuje jiný závěr,‘ píše vrchní soud
„Můžeme potvrdit, že senát Vrchního soudu v Praze již rozhodnutí v této věci dokončil a spis byl odeslán soudu prvního stupně,“ řekla pro server Seznam Zprávy mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. Stihl to tak ještě před koncem lhůty, která byla do 30. srpna.
Celý případ se tak vrací na stůl Jana Šotta z Městského soudu v Praze, který už dvakrát Babiše s Nagyovou zprostil viny.
„Spis byl předložen předsedovi senátu, který prostuduje odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu a v závislosti na jeho obsahu bude ve věci činit další procesní úkony, jež nicméně v této chvíli nelze presumovat,“ uvedla mluvčí pražského městského soudu Barbora Bílková.
Dva trestné činy
Tentokrát ale bude mít Šott rozhodování složitější. Brázdilová z pražského vrchního soudu ho totiž zavázala svými pokyny. Její soudní senát v odůvodnění rozsudku přitom zmínil, že je o vině Babiše a Nagyové přesvědčen.
Podle Brázdilové došlo ke spáchání dvou trestných činů: dotačního podvodu a také poškozování finančních zájmů Evropské unie.
‚Nepovažuji to za reálné.‘ Rozsudek v kauze Čapí hnízdo nejspíš do voleb nepadne
Babiš i Nagyová podle soudkyně věděli, že Čapí hnízdo nesplňuje definici malého a středního podniku. Vyvedení firmy z koncernu Agrofet bylo podle ní účelové, aby Čapí hnízdo dosáhlo na 50 milionů korun z dotací.
Brázdilová při odůvodnění rozsudku sice Městský soud v Praze pochválila za to, důkazy hodnotil precizně. Na druhou stranu ale řekla, že o to více její senát překvapilo, jak nakonec Šott rozhodl.
Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové. Vinu mnohokrát odmítla i Nagyová.
Celá kauza Čapí hnízdo tedy nekončí. Hnutí ANO je navíc podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem nadcházejících sněmovních voleb.
Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne. A hrozí, že soud bude muset už počtvrté požádat dolní komoru o vydání Babiše k trestnímu stíhání.