385 poškozených, škoda ve výši 290 milionů korun. Soud potrestal podnikatele slibující vysoké úroky

Založili firmu na Novém Zélandu a lidem v Česku slibovali roční úroky až ve výši 60 %. I kvůli zapojení finančních poradců se jim podařilo obelhat stovky lidí a vylákat z nich přes čtvrt miliardy korun, tvrdí obžaloba. Hlavní strůjce nepovedených investic minulý pátek odsoudil Městský soud v Praze k osmi a čtyřem letům vězení. Dalších pět spolupracovníků odešlo s podmínkou. Všichni se na místě odvolali, rozsudek je nepravomocný. Původní zpráva Praha 5:00 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie při domovních prohlídkách zajistila 133 tisíc korun a 3380 euro. Ilustrační foto | Foto: Celní správa ČR | Zdroj: Celní správa České republiky

Devětapadesátiletý lékař Jan M. v roce 2015 zvažoval, kam investovat vydělané peníze, aby se mu výhodně zúročily. Obrátil se proto na svou finanční poradkyni, která mu doporučila výhodné investování se společností Investment And Trading Capital Limited. Seznámila ho i se zástupcem firmy Pavlem Jiřičným. Mělo se jednat o investici do bankovních záruk s úrokem od 0,5 do pěti procent měsíčně.

Ekonomicky ani technicky tomu sice moc neporozuměl, věřil však své poradkyni. K investici proto přizval ještě otce a během dvou let společně investovali osm a půl milionu korun.

Zpočátku vše fungovalo podle podepsaných smluv, jenže jednoho dne se přestaly úroky na bankovní účet připisovat. Zato mu společnost doručila výpověď smluv s tím, že není schopná dostát svým závazkům. Tam už měli pan Jan s otcem jasno: investice bezpečná nebyla.

Počet kybernetických útoků na klienty bank je už teď dvakrát vyšší než loni, varují experti Číst článek

Navíc nebyli ani zdaleka sami. Národní centrála proti organizovanému zločinu rozkryla síť podvodníků, kteří podle obžaloby okradli nejméně 385 lidí i firem a způsobili tím škodu přes 290 milionů korun. Celkem však od lidí obdrželi nejméně 361 milionů korun a měli se obohatit o zhruba 258 milionů. Policie o trestním stíhání informovala před třemi lety.

Státní zástupce Boris Havel byl o vině autorů investičního schématu plně přesvědčen. „Obžalované vůbec, ale vůbec nic neopravňovalo shromažďovat finanční prostředky od občanů této země. Z výpisů účtů vyplývá, že všechno, co od klientů získali, všechno totálně vytunelovali,“ shrnul před soudem ve své závěrečné řeči.

Jeho přesvědčení i předchozí zjištění kriminalistů minulý pátek potvrdil i Městský soud v Praze v čele se soudkyní Hanou Chaloupkovou. Třiačtyřicetiletého strůjce nenávratných investic Františka Drtila poslal nepravomocně na osm let za mříže, jeho o šest let starší kolega Robert Krejčí vyfasoval čtyřletý trest nepodmíněně, oba by také měli uhradit milionové peněžité tresty.

Dalších pět lidí odešlo od soudu s podmínkou za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdili advokáti jak poškozených, tak odsouzených.

Trest: vězení i vysoké pokuty

Soudkyně tak vyhověla návrhu státního zástupce, snížila však peněžité tresty. Drtil má podle ní zaplatit 300 sazeb po 50 tisících korunách, celkem 15 milionů, a Krejčí 200 sazeb po 20 tisících, celkem čtyři miliony. V případě, že by je obžalovaní nezaplatili, proměnily by se jim dluhy v další roky ve vězení: jedna neuhrazená sazba znamená dva dny odnětí svobody navíc.

„Trest mi přijde adekvátní. Myslím, že poškození se bohužel mohou dočkat velmi malého nahrazení škody. Půjde totiž především ze zabaveného majetku a jeho výše v porovnání se škodou je nepoměrná v neprospěch poškozených,“ popsal serveru iROZHLAS.cz jeden z advokátů podvedených Pavol Mlej. Na lavici obžalovaných podle něj ale mělo usednout mnohem více lidí.

S tím souhlasí i další právnička Drahomíra Janebová Kubisová. „Souzním s tím, co zaznělo i ze strany soudkyně. Ve stejné roli (na lavici obžalovaných) mělo být více osob. Z mého úhlu pohledu možná mohlo být – ctím presumpci neviny – více osob, jejichž jednání mohlo být posuzováno obdobně jako bylo jednání poradců, kteří se před soudem ocitli,“ narážela na jednání finančních expertů, kteří v mnoha případech pochybnou investici doporučili.

„Pravděpodobnost takto vysokého zhodnocení finančních prostředků svých klientů považují ze strany společnosti v dlouhodobějším horizontu za v zásadě nereálnou.“ státní zástupce o znaleckém posudku

Soud se opíral i o znalecký posudek v oblasti ekonomie od ústavu Česká znalecká. Ve svých závěrech konstatuje, že nabízené úroky byly podstatně vyšší než investice pomocí termínovaných vkladů, ale i než investice do nezajištěných korporátních dluhopisů.

„Konstatovali, že pravděpodobnost takto vysokého zhodnocení finančních prostředků svých klientů považují ze strany společnosti v dlouhodobějším horizontu za v zásadě nereálnou,“ shrnul státní zástupce závěry znalců. A co víc: znalecký ústav neidentifikoval vůbec žádné investice, které by nasvědčovaly tomu, že by se peníze v budoucnu zhodnotily.

Některým klientům sice skutečně vypláceli garantované úroky, ty však pocházely z jejich vlastních vkladů nebo od jiných klientů. Podle soudu tak šlo o klasický podvod typu „letadlo“ nebo „pyramida“.

S takovými závěry však obžalovaný Drtil nesouhlasí. Necítí se být totiž vinen a není si ani vědom toho, že by klientům s ostatními obžalovanými úmyslně způsobili škodu nebo je obelhali.

„Byť jsem navrhoval další důkazy, svědky i znalecký posudek, nebylo mi senátem soudu vyhověno a všechny mé návrhy byly zamítnuty. Jsem přesvědčen, že v procesu nebyla naplněna litera zákona a můj nárok, jakožto i nárok ostatních obžalovaných na spravedlivý proces nebyl ze strany soudu umožněn. Prostředky investorů byly dále investovány, vždy s úmyslem tyto investorům zhodnotit, žádný jiný úmysl jsem nikdy neměl,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Společnost na Novém Zélandu

Vraťme se ale na začátek. Nepravomocně odsouzený Drtil založil v lednu 2015 v novozélandském Aucklandu společnost Investment And Trading Capital Limited a obklopil se lidmi, kteří mu měli shánět nové klienty k „zaručeným“ investicím. Ještě předtím si pro novou firmu založil bankovní účet například u České spořitelny.

A poté mohli začít od důvěřivých lidí vybírat vklady, například oslovováním pomocí e-mailů.

„Rád bych Vám touto cestou nabídl možnost ojedinělé investice do bankovních garancí s výnosností 6 až 12 % ročně. Jakkoli to může vypadat nadneseně až nereálně, jde o ověřenou a velmi zajímavou příležitost. (...) K 28. 07. 2017 bude tato společnost dočasně ukončovat přijímání nových vkladů z důvodu nasycení portfolia,“ stálo v jednom hromadném e-mailu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, s tím, že investovat lze od částky 100 tisíc korun. Jiný e-mail zase stanovuje nejnižší možnou částku 250 tisíc.

‚Taky vám dluží peníze?‘ Policie viní pět lidí z podvodu, škoda dosahuje desítek milionů korun Číst článek

Jak už upozornili obhájci poškozených, velkou roli sehráli finanční poradci, kterým jejich zákazníci věřili. Investiční „naháněče“ samozřejmě motivovala vysoká provize z vkladu případného klienta, se společností na to měli uzavřené smlouvy. Při sjednání jim chodila měsíční provize čtyř procent z vkladu, která byla ponížená o sjednaný měsíční úrok mezi novozélandskou firmou a zákazníkem. V praxi to znamenalo: čím nižší úrok pro klienta, tím vyšší úrok pro zprostředkovatele.

Jediný cíl: obohatit sebe

Firma na Novém Zélandu měla zhodnocovat vklady klientů pomocí investic do bankovních garancí, komodit a realit. To se však nikdy nestalo. Záměr byl jediný: obohatit sebe, spřízněné subjekty a získat prostředky na úhradu svých závazků, byla přesvědčena obžaloba.

Varovným signálem pro nové klienty, kteří investovali od několika set tisíc po několik milionů korun, mohlo být, že společnost nevlastnila žádnou povolenku vybírat od veřejnosti vklady v České republice. Takovou licenci vydává podle zákona Česká národní banka a právě ona podala trestní oznámení jako první.

Centrální banka si ještě před oznámením na policii ověřila i to, že Drtilova společnost se nezaregistrovala jako poskytovatel finančních služeb ani na Novém Zélandu.

Na webových stránkách proto vystavili i varování před možným podvodným jednáním. „Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, který je v České republice plně regulována,“ stálo v upozornění. O dva měsíce později varoval před investicemi i novozélandský regulační úřad Financial Markets Authority.

Varování České národní banky zveřejněné 2. srpna 2017 | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Již zmíněné trestní oznámení dostali na stůl detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu, vyšetřování však komplikovala obava řady klientů. Drtil si totiž zřejmě uvědomoval, že jeho podnikání nemusí mít šťastný konec. Klienty si proto v uzavřených smlouvách zavázal absolutní mlčenlivostí, při jejím porušení lidem hrozila pokuta ve výši 200 tisíc eur.

V říjnu roku 2018 provedli kriminalisté u Drtila domovní prohlídku. Čekalo na ně překvapení, když našli přes dvě desítky zbraní s vybavením v celkové hodnotě přes 640 tisíc korun. Nejméně 13 z nich pocházelo z trestné činnosti – například brokovnice, samonabíjecí pistole nebo opakovací kulovnice.

Majetek za 60 milionů

Policii se podařilo zajistit majetek a peníze v hodnotě zhruba 60 milionů korun. Dohledala i nemovitosti, které pocházely z trestné činnosti, ale nevlastnil je přímo Drtil.

„Z prostředků klientů bylo zakoupeno několik nemovitostí, vlastnické právo k těmto nemovitostem však nabyly Ing. Drtilem ovládané právnické osoby, které nevykazují žádnou ekonomickou činnost, či s ním spřízněné fyzické a právnické osoby,“ zjistila policie a narážela na spoustu firem, které měly sídla jak v Česku, tak i například na Seychelách.

Sám hlavní vedoucí projektu se začal obávat, že skončí ve vězení, protože se dopustil podvodu. Zachytily to například policejní odposlechy: „To je dobrý, já jdu do basy na 20 let, to už je jistota. Jako pokud to nevyřeším, tak já jdu do basy, protože máme obstavený majetek.“

Trh dlouhodobě monitoruje a reguluje Česká národní banka, která vydává i sdělení v rubrice Upozornění pro veřejnost, ve které zveřejňuje například varování před pochybnými společnostmi.