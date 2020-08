Soud odročil jednání ve sporu o nájemné za domy po H-Systemu, družstvo předloží další důkazy o majetku

Okresní soud pro Prahu-západ v úterý odročil jednání ve sporu mezi konkurzním správcem H-Systemu a bytovým družstvem Svatopluk o zaplacení nájemného za užívání osmi bytových domů, zhruba 60 bytů. Družstvo předloží další důkazy, mimo jiné má dokázat, že mu patří liniové stavby, například silnice, chodníky nebo kanalizace, což družstvo používá jako argument proti výsledku znaleckému posudku, který nájemné za tři roky stanovil na 21 milionů korun. Praha 13:06 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé u soudu kvůli H-Systemu. (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Soud bude pokračovat na začátku listopadu. Bytové družstvo věří, že kvůli skutečnosti, že je stavitelem a tedy podle jeho názoru vlastníkem liniových staveb, je cena bytů nižší. Vliv to tak může mít nejen na výši nájemného, kterého se konkurzní správce nyní žalobou domáhá, ale i na cenu bytů, kterou nyní určují soudní znalci a za kterou budou následně k odkupu.

„Máme doložit důkazy k těm našim námitkám, to pro nás není celkem problém, protože tím, že jsme byli stavebníkem liniových staveb, tak máme všechna kolaudační rozhodnutí a můžeme snadno doložit, že jsme vlastníky. Celkem to z toho hlediska vypadá pro nás dobře,“ řekl předseda družstva Svatopluk Martin Junek.

Družstvo podalo také námitku, že žaloba je v rozporu s dobrými mravy. „My jsme čekali, že argument dobrých mravů pravděpodobně neuspěje, my jsme s ním vlastně nikdy neuspěli, tímto bych rád poslal soudům vzkaz, že by měly být lidštější a že by trochu měly dbát na to, že tam žijí normální lidé a že stát se k nim neustále staví zády,“ uvedl Junek.

Dvě části žaloby

Konkurzní správce Josef Monsport družstvo žaluje o zaplacení celkem 22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky v Horoměřicích u Prahy. Monsportova žaloba je rozdělena na dvě části, každou z nich řeší soud pod jinou spisovou značkou, tedy samostatně. Družstvo Svatopluk s placením nájemného nesouhlasí. Úterní jednání se týkalo nájemného za užívání osmi domů, za které Monsport požaduje zhruba 21 milionů korun.

„Tato žaloba je o to absurdnější, že jde o nájemné z atriových domů, které jsme sami dostavěli, zachránili před zkázou a paradoxně tím navýšili hodnotu konkurzní podstaty,“ řekl ČTK Junek.

Monsport žádá nájemné za poslední tři roky před podáním žaloby, tedy za roky 2016 až 2018, nájemné za předešlá léta je promlčené.

Předžalobní výzva

Podle Junka zaslal Monsport družstvu předžalobní výzvu, kde požadoval zaplacení 21 milionů za užívání osmi bytových domů, tedy zhruba 60 bytů, a necelý milion za užívání stavebních pozemků a zahrad u řadových domů.

Ústavní soudci loni v říjnu odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. ÚS uvedl, že současní uživatelé na ně nemají právní nárok. Horoměřičtí s rozhodnutím nesouhlasí.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas konkurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí.