Soud řeší žalobu exministra Hamáčka na Seznam Zprávy kvůli Vrběticím, pokračovat bude v dubnu

Obvodní soud pro Prahu 5 se ve středu začal zabývat žalobou exministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na Seznam Zprávy. Server loni v květnu uvedl, že Hamáček na interní schůzce hovořil o úmyslu „vyměnit mezinárodní skandál" kolem explozí ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V. Jednání o žalobě ale soud nezahájil. Chce nejprve získat dokumenty k trestnímu oznámení, které policie dříve odložila. Jednání bude pokračovat 20. dubna. Praha 11:06 9. února 2022

Hamáček tvrzení serveru odmítá, ke středečnímu jednání nepřišel. V žalobě podle dřívějších informací požaduje deset milionů korun, které chce v případě úspěchu věnovat nadaci policistů a hasičů.

Podle soudkyně Evy Harmachové nemají Kroupa a Ciroková jako autoři reportáže na rozdíl od Seznamu pasivní legitimaci, což znamená, že nejsou nositelem hmotněprávní povinnosti, o kterou v řízení jde. Dá se tak předpokládat, že žaloba bude ve vztahu k nim zamítnuta.

Janek Kroupa přesto stále trvá na tom, že reportáže byly pravdivé. „My si samozřejmě za články stojíme, jsme si jistí, že jsme napsali pravdu. Ostatně policie rozhodla, že jsme se žádné pomluvy nedopustili. My jsme prostě napsali pravdivé informace o tom, co (Jan Hamáček, pozn. red.) chtěl udělat a co udělal. A jemu se to nelíbí,“ vysvětlil pro Radiožurnál Kroupa.

Neúčast Hamáčka

Soudkyně se na počátku jednání právní zástupkyně Hamáčka zeptala, zda nezvažuje změnu svého stanoviska kvůli tomu, že trestní oznámení Hamáčka, které kvůli článku podal, bylo Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) odloženo. Právnička Adéla Francúzová však uvedla, že podle pokynů svého klienta trvá na tom, aby byla žaloba projednána.

Soudkyně se pozastavila nad přístupem žalující strany, která podle ní nereaguje na podání žalovaných, označila ho za "laxní". Podivila se také nad tím, že se Hamáček středečního jednání neúčastní.

Podle Francúzové se ale Hamáček nedostavil na radu svých právníků. „Domnívali jsme se, že účast není u prvního jednání nezbytná,“ uvedla právnička. Soudkyni ubezpečila, že Hamáček se může dostavit k dalším jednáním v případě, kdy by byl potřeba například jeho výslech. Uvedla také, že si není vědoma, že by Hamáčkovi zástupci zanedbali jakoukoli výzvu soudu.

Skandál za Sputnik

Vrbětice zasáhly v roce 2014 dvě exploze. Při výbuchu prvního z muničních skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý sklad explodoval v prosinci téhož roku. Loni 17. dubna tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že české orgány činné v trestním řízení podezírají pracovníky ruské vojenské zpravodajské služby, že v muničních skladech umístili nástražné zařízení, které způsobilo výbuch. Rusko účast svých agentů na explozích popírá. Kauza vedla k vážné diplomatické roztržce mezi Českem a Ruskem a ke vzájemnému vypovídání diplomatů.

Hamáček ve středu 14. dubna uvedl, že následující týden odletí do Moskvy jednat o dodávkách ruské vakcíny. Cestu, kterou kritizovali Babiš i opozice, pak zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu Česka po zveřejnění informací o kauze Vrbětice.

Server Seznam Zprávy následně počátkem května s odkazem na své zdroje zveřejnil, že Hamáček chtěl odcestovat do Moskvy s plánem „vyměnit mezinárodní skandál“ za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta.

Schůzky se 15. dubna podle serveru účastnili také velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Beroun a policejní ředitel Jan Švejdar. Na závěr dorazil také tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Hamáček informace v minulosti důrazně popřel, zpráva serveru Seznam Zprávy je podle něj plná lží a spekulací. Uvedl, že v žádném okamžiku se neplánoval „jakýkoliv výměnný obchod s Ruskem“. Šéfredaktor webu Jiří Kubík už dříve prohlásil, že jsou Seznam Zprávy připraveny pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.