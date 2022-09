Otřesná pohnutka, takový člověk nepatří mezi civilizované lidi, říká soudce o střelci z úřadu práce

Městský soud v Praze nepravomocně odsoudil střelce z vinohradského Úřadu práce Jiřího Dvořáka k doživotnímu trestu vězení. Soudce Kamil Kydalka se při vynášení rozsudku nechal slyšet, že „něco tak otřesného a nechutného“ za pětadvacet let v justici dosud nezažil. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vysvětluje, že si za svým výrokem stojí a popisuje třeba i chování vraha během soudního líčení. Rozhovor Praha 17:35 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Kamil Kydalka vedl soudní líčení s Jiřím Dvořákem | Zdroj: Profimedia

Jak případ Jiřího Dvořáka hodnotíte?

Za celou kariéru více než třiceti let v jednací síni jsem se s podobnou kauzou nesetkal. A to s ohledem na způsob a důvod, proč se pachatel tohoto zatím nepravomocného odsouzení takto choval a jednal.

Jak to myslíte?

Podle nepravomocného rozhodnutí měl jednu dámu polít kyselinou, na svou bytnou si pak chystal samostřelné zařízení. A poslední pak byla paní z Úřadu práce, kterou za přítomnosti dalších pracovnic chladnokrevně zastřelil. Přitom jeho důvody byly takové, že v tom posledním jmenovaném případě mu paní nepřiznala podporu v nezaměstnanosti a vyřadila ho ze seznamu uchazečů o zaměstnání, protože přišel pozdě. Nezlobte se, ale takový člověk nepatří, jak se říká, mezi civilizované lidi.

Při vynášení rozsudku jste mimo jiné řekl: „Ta pohnutka je něco tak příšerného a zavrženíhodného, že se s tím nejsem schopen srovnat...“

Je a já to stále nechápu.

Stojíte si za tím výrokem?

Stojím, protože si myslím, že je to zavrženíhodná pohnutka. Já jsem se prostě s ničím takovým doteď nesetkal. S takovou až nenávistí ze strany pachatele.

Může být vlastně soudce takto emocionální?

Já si myslím, že to není emocionální. Podle mě je to pouze zhodnocení toho, co se v té jednačce odehrávalo. Z hlediska projednávaného případu a toho, co jsme o té kauze zjistili.

Chápete to tedy tak, že jste pouze konstatoval to, co jste se už dříve o kauze dozvěděl?

Já jsem konstatoval obecně to, jak se ke kauze senát postavil. Není to pouze můj názor, že ta pohnutka je něco otřesného. V jednom případě, protože mu někdo nepřiznal podporu v nezaměstnanosti. V dalším případě, protože neplatil nájemné, tak ho paní dala k soudu a měl povinnost byt vyklidit. A v třetím případě, kdy polije kyselinou někoho jenom proto, že mu údajně měl v roce 2014 uškodit, protože po něm chtěl vrátit nějakou zálohu za služební cestu. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je opravdu otřesné.

Několikrát vykázán

Jak hodnotíte průběh soudního procesu? Byl nabitý emocemi.

To není nic neobvyklého. Tyto způsoby vystupování ze strany obžalovaných se stávají. Poradil jsem si s tím tak, že ve chvíli, kdy to začalo být příliš neúnosné, vždycky jsem ho vykázal ze soudní síně. Poté, co se ten úkon dokončil, tak byl zase pozván zpět a já jsem mu pouze sdělil, co se během jeho nepřítomnosti odehrávalo. Tuto možnost podle trestního řádu mám. Také jsem mu říkal, že pokud se mu to nelíbí, může požádat o rozhodnutí senátu. O to nikdy nepožádal.

„V prvním bloku líčení jsem se ho ptal, jestli si připadá jako hrdina, když se takto chová. Nebo jestli si připadá jako nějaká vyšší moc, která rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude žít. Jeho odpověď v podstatě byla, že by klidně mohl tu paní polít kyselinou i po dvaceti letech, jen aby se pomstil.“ Kamil Kydalka (soudce)

K tomu vyvedení došlo několikrát. To asi není úplně běžné?

Včera (v pondělí) snad třikrát. A v červnu snad jednou.

A on zároveň nešetřil invektivy, třeba i vůči státní zástupkyni, vůči soudu...

O invektivách vůči mě nebo státní zástupkyni... Je to pouze ukázka jeho způsobu chování. Na mě to ale vliv nemá. Za těch třicet let si člověk zvykne. Co mi ale připadá zvláštní, je, že urážel poškozenou, a to nejen tu, kterou polil kyselinou. Ale že třeba i řekne, že kdyby nebylo té... To nebudu citovat, tak že by ta paní z úřadu práce ještě žila. Má zkrátka tendence pořád všechno svalovat na ostatní.

To je váš názor, nebo to potvrdil i znalecký posudek?

Já jsem byl rád, že v pondělí byli přítomní k jeho chování právě i znalci. Jednak paní psychiatrička, při jejímž výslechu už se (nepravomocně odsouzený Jiří Dvořák, pozn. red.) takto projevoval. A měl to možnost sledovat i znalec z oboru psychologie. Oba se vyjadřovali k jeho chování.

Po část výslechu paní znalkyně jsem ho (Jiřího Dvořáka, pozn. red.) musel vykázat z jednací síně. Zejména ale znalec-psycholog konstatoval, že to jeho (Jiřího Dvořáka, pozn. red.) chování během soudního líčení přesně odpovídá tomu, jak ho popsali ve svých závěrech. On se takto prostě chová, jinak se chovat nebude. Odmítá cokoliv jiného.

To vám potvrdili i znalci?

Dokazuje to i zpráva z věznice, kterou jsem tam znalci předestíral. V ní se píše, že (Jiří Dvořák, pozn. red.) nerespektuje příkazy ani tam. Když si má udělat pořádek, tak nad ním musí stát dozor, protože on zkrátka odmítá dělat cokoliv, co se mu nelíbí. Odmítá jakoukoliv autoritu, je to s ním prostě těžké.

‚Vysoce nebezpečný člověk‘

Takže rozsudek, doživotní trest, byl z vašeho pohledu jediný možný?

S ohledem na znaleckou výpověď a na to, že ve velice krátké době nejprve polil paní kyselinou, poté připravil nástražný systém, kterého si naštěstí včas všiml policista, který to odnesl pouze týdenním zalehnutým bubínkem, no a ve finále šel a zastřelil paní na úřadě za přítomnosti další svědkyně... Navíc když bylo vidět, jak se na to plánovitě připravoval, že jezdil maskovaný. Kyselinu si objednal dva až tři měsíce předem. Střelné zařízení v komoře si vyrobil sám. A pistoli, kterou použil proti úřednici, kterou tak brutálně zastřelil, si také upravil...

...byl ten rozsudek tedy jediný možný?

Podle názoru našeho senátu je to člověk vysoce nebezpečný, který by neměl opustit věznici a dostat se mezi normální fungující společnost.

Čemuž asi i napovídalo jeho chování.

Každý se má možnost nějak bránit, nikoho pouze nesmí křivě obvinit. To, že se choval, jak se choval, to je pouze jeho vizitka. V prvním bloku líčení jsem se ho ptal, jestli si připadá jako hrdina, když se takto chová. Nebo jestli si připadá jako nějaká vyšší moc, která rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude žít. Jeho odpověď v podstatě byla, že by klidně mohl tu paní polít kyselinou i po dvaceti letech, jen aby se pomstil.

Jiří Dvořák se má přesto ještě možnost odvolat.

Nevyjádřil se k rozsudku, dá se ale předpokládat, že si ještě podá odvolání. Nebo ho podá jeho obhájkyně. Pak o tom bude rozhodovat Vrchní soud v Praze.

A počítáte třeba i s tím, že by se vám případ mohlo vrátit na stůl?

To já přece nemůžu vědět. To bych musel věštit z křišťálové koule, kterou nemám. Z křišťálové koule věští v této zemi úplně někdo jiný.