Nagyová o kauze Čapí hnízdo: Neodpovídat na otázky soudu bylo bezpečnější. Vědomě bych nelhala

Do pondělí figurovala jako hlavní podezřelá v dotačním podvodu kauzy Čapí hnízdo. Senát soudu v čele s Janem Šottem ji však zatím nepravomocně zprostil obžaloby v plném rozsahu. Jana Nagyová (ANO) v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz popisuje například způsob obhajoby Andreje Babiše (ANO). „Konkrétně tu část týkající se jeho kluka jsem vnímala jako výpověď zoufalého otce, který neví, co má dělat v takovéto situaci," tvrdí. Rozhovor Praha 15:40 10. ledna 2023

Jak jste oslavila pondělní rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo?

Byla jsem z toho tak strašně unavená, že jsem byla ráda, že jsem sama. Šla jsem dřív spát.

Soudce Jan Šott se nakonec opřel o svědectví Jana Bareše, ten vás během svědectví označil za lobbistku. Mluvil také o tom, že všichni věděli, že na dotaci nemá Čapí hnízdo nárok. Jak to vnímáte? Bylo to pro vás překvapující?

Pan Bareš v podstatě říkal věci tak, jak si je pamatoval, respektive jak je vnímal on. Myslím si, že pan soudce, jak jsem ho vnímala celou dobu, je mimořádně výborný analytik. Takže si z toho prostě vybral, co je a co není pravda. Tím, že pan Bareš byl autentický, tak se opřel o části, které nakonec paradoxně vypovídaly v náš prospěch, potvrzovaly to, co jsme říkali i my.

VÝPOVĚĎ JANA BAREŠE Klíčové svědectví podle soudce Jana Šotta přinesl tehdejší zástupce investora Jan Bareš. Jeho výpověď sice působila kriticky vůči obžalovaným, dokázal však časově zařadit některé události.

Chápala jste to v tu dobu stejně jako obhájci Andreje Babiše, že svědek Bareš vypovídal spíš ve váš neprospěch?

Ne. Vnímala jsem, že říká věci tak, jak si je pamatuje. Ani ve prospěch, ani v neprospěch. Já ho takového znám. Je to člověk, který říká „co na srdci, to na jazyku“. Takto se zachoval i před soudem.

Soud vás nepravomocně osvobodil, ale tři lidé by měli být podle soudce Šotta trestně stíháni za křivou výpověď. Myslíte si, že finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková a člen představenstva společnosti IMOBA František Šlingr, aby prokázali vaši nevinu, tak obětovali vlastní trestní bezúhonnost?

Jéžiš, vůbec ne. To mě ani ve snu nenapadlo. Myslím, že taky říkali to, jak ty věci vnímali v danou dobu. Hlavně nezapomínejme, že časový odstup je opravdu obrovský. Taky jsem si na mnoho věcí vzpomněla, proto jsem také dělala dodatečnou výpověď.

Mnoho věcí mně docházelo až v průběhu procesu, až když svědci vypovídali, bavili jsme se, na něco jsem zapomněla, nebo něco bylo trošku jinak. To ale není křivá výpověď. Kdybyste se mě ptal, co bylo před týdnem, tak si to bude člověk pamatovat samozřejmě mnohem líp. Tohle je patnáct let zpátky. Ani při nejlepší vůli to nešlo.

Sama jste několikrát říkala, že je těžké žít s nálepkou „obžalovaná“ Nagyová. Na pondělní tiskové konferenci jste uvedla, že nejste s právníkem rozhodnutí, jak dál postupovat i co se týká nějakého odškodnění. Máte v tom už jasněji?

Domluvili jsme se, že se o tom budeme bavit, až bude rozhodnutí pravomocné. Nemá smysl předbíhat události.

‚Nemám co skrývat‘

Chtěl bych se ještě zastavit u vašich výpovědí. Soudce Šott kritizoval, že kvůli vašemu odmítnutí odpovídat na otázky soudu zůstala v celé případu temná místa. Proč jste k tomu přistoupili? Bylo to z obavy, abyste nevypovídali ve svůj neprospěch?

Spíš to bylo jednoznačné doporučení právníků, kteří to také dlouho zvažovali. Poté ale, co vnímali, jak je soud veden a s ohledem na přítomnost médií, tak řekli, že to tak bude lepší. Stejně bychom těžko něco nového řekli, protože všechno, na co jsme si vzpomněli, tam zapracováno bylo. Celou dobu tvrdím, že tam nic není a nic být ani nemůže. Opravdu jsem neměla a nemám co skrývat. Pravdou je, že nervozita před soudem dělá svoje a člověk neví, jak se zachová. Právníci vyhodnotili, že je to takto bezpečnější.

Soudce Šott také v pondělí konstatoval, že vy i Andrej Babiš jste několikrát nevypovídali pravdu. Jak si to vysvětlujete, nebo nesouhlasíte s jeho závěry?

Ne, toho si vůbec nejsem vědoma, že bych říkala něco, co není pravda. Opět říkám, že je to patnáct let a není vyloučeno, že některé věci se vám v průběhu doby upřesňují. Například kdo koho první potkal, já nevím. Vědomě bych ale určitě nelhala, navíc jsme pod přísahou.

Výpověď zoufalého otce

Ještě se vraťme k loňským senátním volbám. Vnímáte to tak, že vás kauza mohla v souboji se senátorem Milošem Vystrčilem poškodit?

To samozřejmě určitě. Ale na druhou stranu to díky kauze zvedlo velkou pozornost. Jako člověka mě to poškodilo, ale zároveň se začalo díky tomu o celém Senátu a o této volbě víc mluvit. Na každou věc je vícero pohledů. Ale na kdyby se nehraje.

Myslíte to tak, že vám kauza pomohla, aby lidé věděli, kdo to je Jana Nagyová?

Opět pomohla a „pomohla“. Ale určitě o mně lidé vědí víc.

„Konkrétně tu část týkající se jeho kluka jsem vnímala jako výpověď zoufalého otce, který neví, co má dělat v takovéto situaci.“ Jana Nagyová

S Andrejem Babišem a vašimi právníky jste určitě probírali, jaký bude postup státního zástupce Jaroslava Šarocha. Myslíte, že se odvolá?

Myslím, že se bude snažit odvolat. Otázkou je, jestli najde nějaký prostor, protože pan soudce Šott byl velice pečlivý a velice důkladný. Kdyby tam byla jakákoli skulina, tak by ji určitě objevil. Aspoň já v tom věřím.

Na rozdíl od Babiše jste uvedla, že nemáte vnitřní zlost na média, na svědky nebo na státního zástupce. Soudce Šott se pozastavil nad Babišovou obhajobou, jak se snažil znevěrohodnit svého syna. Senát se vyjádřil, že morální aspekt tohoto jednání nechává na jeho svědomí. Jak jste jako spoluobžalovaná vnímala Babišovu obhajobu?

Konkrétně tu část týkající se jeho kluka jsem vnímala jako výpověď zoufalého otce, který neví, co má dělat v takovéto situaci. Nemám důvod se na nikoho zlobit, všichni děláme svou práci.