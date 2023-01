ONLINE: Soud o Čapím hnízdě projedná nové znalecké posudky. Očekávají se výpovědi Babiše a Nagyové

Dopoledne pokračuje v budově Městského soudu v Praze hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo. Soudce Jan Šott si na první den pátého týdne naplánoval vyslechnout soudní znalce v oblasti ekonomie. Ty dodatečně navrhla obhajoba a referovat by měli především o stejných relevantních a sousedních trzích. Předseda senátu také očekává, že se Andrej Babiš a Jana Nagyová připravili na přednes ucelených výpovědí. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 8:00 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Projednávání kauzy Čapí hnízdo před soudem pomalu spěje do svého závěru, na tento týden naplánoval soudce Jan Šott hlavní líčení od středy do pátku. V prosincovém termínu se zdráhal další jednací dny přidat.

Poslední šance pro Babiše a Nagyovou vypovídat o Čapím hnízdě. Soudce nechce jednání dál prodlužovat Číst článek

Během nadcházejících tří dnů tak v soudní síni zazní dva nové znalecké posudky v oblasti ekonomie, které dodatečně navrhla obhajoba. Od Babišových právníků Michaela Bartončíka a Eduarda Bruny přišel na soud další požadavek: znovu předvolat znalkyni v oblasti psychologie Jindřišku Záhorskou. Informoval o tom sever Novinky.cz. Ta spolu s psychiatričkou Gabrielou Leblovou vyšetřovala Andreje Babiše mladšího a společně došly k závěru, že je schopný účastnit se soudního řízení.

S takovým návrhem se však musí Šott se svým senátem teprve vypořádat. Od Andreje Babiše (kandidát na prezidenta, ANO) s Janou Nagyovou (ANO) naopak očekává, že již přednesou svou ucelenou výpověď a případně budou čelit otázkám soudu. Další možnost odložení jejich obhajoby jim už soudce nepřislíbil. Jestliže půjde ohlášený program podle plánu, může se ještě tento týden přejít k závěrečným řečem.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají, oběma hrozí pět až deset let vězení.