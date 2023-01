ONLINE: Připustí soudce prodloužení kauzy Čapí hnízdo? Očekávají se závěrečné řeči Babiše i Nagyové

Soud o kauze Čapí hnízdo, ve které jsou obžalovaní Andrej Babiš a Jana Nagyová, spěje ke svému konci. Obhajoba sice navrhuje jednu procesní změnu a doplnění dvou důkazů, ale ani Babišův právník Eduard Bruna nepředpokládá, že by je senát soudu akceptoval. Ve čtvrtek se tak předpokládá, že všichni zúčastnění přednesou své závěrečné řeči. Server iROZHLAS.cz vše sleduje přímo ze soudní síně minutu po minutě v online reportáži. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 8:00 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudce Jan Šott se musí ve čtvrtek vypořádat s některými návrhy právníků Andreje Babiše (kandidát na prezidenta) a Jany Nagyové (oba ANO). Ti předešlý den předložili senátu soudu hned tři návrhy: znovu přezkoumat zdravotní stav Andreje Babiše mladšího, vyřešit předběžnou otázku u Soudního dvoru Evropské unie a zanést jako nový důkaz knihu se soukromou elektronickou korespondencí Babiše mladšího.

Advokát Eduard Bruna však po středečním jednání připustil, že nepředpokládá, že by senát schválil jejich návrhy.

Přejde se tak proto zřejmě k závěrečným řečem, jak vyzval předseda senátu Šott. Před ohrádku svědků se již ve středu postavili Babiš s Nagyovou, aby přednesli ucelenou výpověď. Navzdory předchozím prohlášením odmítli odpovídat na otázky soudu. Rozsudek by tak mohl padnout už v pátek.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Babiš i ve středu trval na své nevině. „Činnost společnosti Farma Čapí hnízdo jsem neřídil, ani neovlivňoval,“ řekl Babiš na svou obhajobu. Opíral se také o některá svědectví, která zazněla před soudem dříve. Dále zpochybnil důvěryhodnost některých soudních znalců, jako například ekonomického experta Vítězslava Hálka.

Zopakoval také, že je přesvědčen, že po celou dobu je to „politicky motivované trestní stíhání“. Podle něj je celá kauza plná absurdit a takzvaných náhod.

„Nikdy jsem nic trestného nespáchal, jsem nevinen,“ ukončil Babiš svůj proslov a na doporučení svých obhájců odmítl odpovídat na otázky soudu.

Finále soudu

Projednávání kauzy Čapí hnízdo před soudem totiž pomalu spěje do svého závěru. Na tento týden naplánoval soudce Jan Šott hlavní líčení od středy do pátku. V prosincovém termínu se zdráhal další jednací dny přidat. Rozsudek by pak mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které se konají 13. a 14. ledna.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky.

Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají, oběma hrozí pět až deset let vězení.