Soud přijal kauci milion korun za Knoblocha z ODS. Obviněný by mohl opustit vazbu koncem týdne

Městský soud v Brně v pondělí přijal kauci milion korun za obviněného podnikatele a bývalého člena regionální rady ODS v Olomouckém kraji Roberta Knoblocha, který by tak měl být v závěru týdne propuštěn. Řekla to mluvčí soudu Petra Láníčková. Je jedním z obviněných v případu nezákonného ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji. Brněnský městský soud jej poslal do vazby minulou středu. V kauze bylo obviněno 13 lidí.

Brno 16:34 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít