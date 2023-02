‚Pravidla oddlužení nefungují jako švédský stůl.‘ Soud prohlásil konkurz na majetek Ladislava Vrabela

Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na majetek pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela. Podle soudu se nesnažil co nejvíc uspokojit své věřitele, naopak napomohl vyvést část peněz, které insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil již v lednu Vrabelovo oddlužení. Vrabel považuje soud za politický proces.

