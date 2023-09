ONLINE: ,Nebyla schopná ovládat své jednání.’ Soud pokračuje v rozplétání kutnohorské sekty

Městský soud v Praze pokračuje v hlavním líčení případu smrti Richarda Š. Toho měly podle obžaloby zavraždit dvě jeho stoupenkyně. Ve středu probíhá výslech soudních znalců. Ti se rozcházejí v názoru, zda měly obžalované zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti, nebo ne. Kutnohorská sekta Praha 9:17 6. 9. 2023 (Aktualizováno: 10:01 6. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magdalena Š. přichází k soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předsedkyně soudního senátu Daniella Sarah Sotolářová si ve středu vyslechne znalecké posudky obžalovaných v oblastech psychologie a psychiatrie. Šest znalců vypracovalo celkem tři posudky. Jeden zadala policie ještě v přípravném řízení a dva vznikly na zadání obhajoby. A ve svých závěrech rozcházejí.

Soudkyně si proto všechny znalce sezvala najednou do soudní síně, aby přednesli své závěry, a teprve poté se rozhodne, ke kterému se přikloní.

„Nemohou si do toho navzájem skákat, nemohou se konfrontovat. Mohou si ale prostřednictvím soudu navzájem dávat otázky. Každý každému může položit dotaz, který bude směřovat k doplnění závěrů,“ vysvětlila dozorující státní zástupkyně Jana Murínová.

Jako první promluvil soudní znalec Jaroslav Maxmilián Kašparů. Podle něj obžalovaná Magdalena se obávala dalšího týrání, i proto provedla, co provedla. „Její motivací byl strach,“ uvedl.

„Může se to zdát jako příprava vraždy, že si vše připravila, ale ona to dělala, protože se bála to neudělat. Další roli hrál Stockholmský syndrom, který platí i na oběti domácího násilí,“ je přesvědčen psychiatr Kašparů.

