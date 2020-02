‚Úrok odporující dobrým mravům.‘ Soud zkritizoval praktiky úvěrové firmy, dlužnici zprostil obžaloby

Firma Tommy Stachi podala na svou klientku kvůli úvěrovému podvodu trestní oznámení.

Soud ale označil za hlavního viníka samotnou společnost. Ta podle Okresního soudu v Olomouci ignorovala tíživou finanční situaci ženy a půjčila jí 30 tisíc korun na úrok „odporující dobrým mravům“.

Přestože žena v žádosti zamlčela skutečnou výši svých možností měsíčních splátek, vyvázla bez trestu.

Firmě hrozí za nemravný úrok mnohamilionová sankce. (ilustrační foto) | Zdroj: Printscreen webu Tommy Stachi

Žena pracuje jako hlavní recepční a léči se ze závislosti na nakupování. Loni v dubnu už jí výplata nestačila ani na splátky půjček. Situaci chtěla přesto řešit dalším úvěrem. Skoro všechny společnosti ji odmítly, ale firma Tommy Stachi jí nabídla 30 tisíc korun. Žena závazek nesplácela, a společnost na ni proto podala trestní oznámení pro podvod. Klientka prý dopředu věděla, že nebude schopná peníze vrátit. V žádosti o úvěr nepravdivě uvedla výši svých měsíčních závazků 3000 korun.

Podle soudu to ale byla právě firma, kdo úmyslně porušil zákon. Klientku totiž řádně neprověřila. „K dispozici měla například nebankovní registr dlužníku, do nějž však hnána vidinou zisku nenahlédla. Jak vypověděl její tehdejší výkonný ředitel, tak měla k dispozici mimo jiné výpisy z účtu dlužnice, z nichž je na první pohled vidět její v té době žalostná finanční situace. Pokud by poškozená dostála své povinnosti, nikdy by nemohla obžalované úvěr poskytnout,“ stojí ve verdiktu, který má Radiožurnál k dispozici.

Firma, která má licenci České národní banky, o sobě přitom na svých stránkách tvrdí, že „důkladně prověřuje kredibilitu klienta“. „Jen díky takovému přístupu jsou půjčky od nás bezpečným a rychlým řešením Vaší finanční situace,“ stojí na webu.

Soudce Vlastimil Vitoul se pozastavil taky nad tím, že žena měla za 24 měsíců zaplatit celkem 64 tisíc korun. Původní částku by tak přeplatila více než dvojnásobně. Soud označil úrok za nemravný a neplatný. „Jako profesionál v dané oblasti si musí být vědoma vymahatelnosti svých nároků. I přesto preferuje ujednání neplatná v důvěře, že zisky z těch, co se nebudou bránit, budou generovat dostatečný zisk.“

Soud ženu obžaloby zprostil. Sice podle něj taky porušila zákon, ale škodlivost jejího jednání byla nízká. Firma pak byla tím, kdo celý problém výrazně spoluzavinil, jak se píše ve verdiktu. „Soud zdůrazňuje, že lpění čistě na formálním pojetí výkladu trestního zákoníku, které by bezesporu vedlo k výroku o vině obžalované, by bylo aprobováním zjevné nespravedlnosti.“

Státní zastupitelství se proti verdiktu z konce ledna neodvolalo, rozhodnutí je tak pravomocné. Radiožurnál žádal Společnost Tommy Stachi o vyjádření, ta ani po urgencích odpověď neposkytla. Soud poukázal také na to, že by firmě mohla hrozit pokuta až 20 miliónů korun za porušení zákona o spotřebitelském úvěru od České národní banky.

Ta má tyto informace k dispozici, ale podrobnosti z důvodu mlčenlivosti říct nemůže. „Česká národní banka šetří spotřebitelská podání a upozornění na konání dohlížených společností. Zabývá se každým relevantním doručeným upozorněním,“ vysvětlila její mluvčí Denisa Všetíčková.

Peníze z bankrotu

Loni policie stíhala pro úvěrový podvod 1773 lidí. Soudy pak potrestaly skoro 1300 z nich. Celkové počty už řadu let výrazně klesají. Naproti tomu případy stíhané lichvy se dají spočítat na prstech. Loni jich bylo 15. Uvedlo to Nejvyšší státní zastupitelství.

Mluvčí zastupitelství Petr Malý vysvětlil, kdo a na koho nejčastěji podává trestní oznámení kvůli úvěrovému podvodu. „Lze předpokládat, že trestní oznámení podávají především samy úvěrové společnosti, které mají poznatky o podezření z podvodu u svých klientů. Další možností jsou ručitelé, kteří taky můžou být v pozici poškozených,“ uvedl. Stíhaných úvěrových podvodů může být ještě víc. Někdy státní zástupce přiřadí tento čin pod běžný podvod, kterých jen za minulý rok žalobci evidují 3650.

Podle experta na dluhovou problematiku Radka Hábla úvěrové firmy často podávají trestní oznámení na své klienty proto, aby se domohly více peněz v okamžiku, kdy dlužník vstoupí do osobního bankrotu. Ten vyhlásila i recepční.

„Ve chvíli, kdy ten člověk je usvědčený z úvěrového podvodu, tak se musí ta pohledávka zaplatit ze 100 procent. Není možné zaplatit méně a to je velká motivace pro tyto společnosti, aby z těch lidí dostali maximum možného, včetně všech, já bych řekl i často protiprávních sankcí, úroků z prodlení a enormně navýšeného příslušenství,“ vysvětlil Hábl.

Podle Hábla drtivá většina soudů zatím rozhoduje o vině dlužníků formalisticky jen podle toho, že napsali nepravdivé údaje. Zmíněný rozsudek považuje za jeden ze zlomových a doufá, že soudy budou takto rozhodovat do budoucna častěji. „Pevně doufám, že se soudy přestanou zabývat pouze literou zákona, ale budou se dívat po smyslu toho zákona, ne podle toho, jak byl napsán konkrétní paragraf.“