Za manželčinu smrt požadoval od kliniky 25 milionů. ‚Ta částka je neskutečná,‘ uvedl soudce, žalobu smetl

Po onemocnění rakovinou mu zemřela manželka. Daniel Taliga z její smrti viní reprodukční kliniku ISCARE a zažaloval ji. Klinika totiž před 17 lety podle znaleckých posudků ignorovala výsledky z mamografie a dál ženě podávala hormonální léčbu. Soud ale jeho žalobu, ve které požadoval 25 milionů korun, v pondělí odmítl. Nepodařilo se podle soudce prokázat, že za smrt ženy může opravdu klinika. Původní zpráva Praha 5:00 18. května 2023

Daniel Taliga v roce 2019 zažaloval kliniku ISCARE kvůli smrti manželky. Žalobu však soudce Pavel Punčochář z Obvodního soudu pro Prahu 7 toto pondělí zamítl. Neprokázalo se podle něj, že za úmrtím stálo pochybení reprodukční kliniky.

Manželé Taligovi se od roku 2004 pokoušeli uměle otěhotnět na pražské klinice ISCARE. Po roce a půl si Gabriela nahmatala v prsu bulku a lékař ji odeslal na mamografické vyšetření, které dopadlo s nejistým závěrem. Výsledkem se však lékař kliniky již nezabýval a předepisoval ženě dále hormony, které ale také podporují růst prsního nádoru.

V roce 2008 Gabriele na stejném místě lékaři diagnostikovali karcinom prsu, který se podařilo po náročné léčbě odstranit. Po dalších třech letech se jí však rakovina vrátila a udeřila s větší intenzitou, na kterou už lékaři nedokázali medicínsky reagovat. Celý příběh jsme již popsali ZDE.

Daniel Taliga byl proto přesvědčen, že za úmrtí jeho manželky může pochybení zdravotnického zařízení, jehož lékaři ignorovali výsledky vyšetření z mamografie. A požadoval po klinice téměř 25 milionů korun jako odškodnění za škodu vzniklou usmrcením a náhradu nemajetkové újmy.

„Umírání a smrt milované manželky představovalo a představuje enormní zásah do jeho osobnostní sféry, zesílený vědomím o rozsahu a trvání protiprávního jednání žalované,“ rekapituloval právní zástupce Mario Švehelka v závěrečné řeči.

‚Nemám jediný důkaz‘

Následně však soudce Punčochář, který si při advokátově řeči podepíral hlavu a na papír si kreslil obrázky, ve vyhlášení rozsudku takovou konstrukci žalobce odmítl. Nepodařilo se podle něj s odkazem na soudní znalce prokázat příčinnou souvislost mezi prvním a druhým rakovinovým onemocněním.

„Z celého provedeného dokazování nemám jediný důkaz o tom, že by ta progrese byla důsledkem toho prvotního nádorového onemocnění. Všichni lékaři říkají ‚je to možné, protože se to vyskytlo ve stejném místě‘. Ale například doktor Šlampa říká: ‚Kdybych potvrdil souvislost, byla by to spekulace, nedokážu to říct‘,“ shrnul soudce.

Podle soudního znalce Pavla Vodvářky již z principu není sice možné s jistotou predikovat osud pacientky v případě, že by jí klinika řádně vyšetřila, zřejmé však podle něj bylo, že podezřelý nález byl na stejném místě, kde lékaři později diagnostikovali rakovinu.

„Rovněž tak není pochyb o tom, že předmětný karcinom prsu, primárně lokalizovaný v levém prsu, u pacientky následně generalizoval a byl příčinou jejího úmrtí,“ napsal Vodvářka.

Jeho znalecký posudek však soudce nechtěl brát ani v úvahu. Zdůvodnil to tím, že se při výslechu prokázaly zdravotní problémy znalce, stejně tak, že znalec neměl k dispozici veškerou dokumentaci nebo že se zná se žalobcem.

Soudce své odmítavé rozhodnutí také opřel o tvrzení, že Gabriela s nálezem již na kliniku přišla. „To znamená, že nelze v prvé fázi vůbec říct, že to onemocnění způsobila žalovaná,“ řekl. Ze zdravotních záznamů, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, ale vyplývá, že před mamografickým vyšetřením již rok a půl kliniku navštěvovala a žádné zdravotní komplikace neměla.

A nakonec, světlo do případu podle soudce Punčocháře vnesl rozsudek Nejvyššího soudu o takzvané teorii ztráty šance, kdy je pro rozhodnutí stěžejní prokázání příčinné souvislosti.

Trest za vysoký požadavek

Na tento rozsudek vsadila také obhajoba kliniky ISCARE. Její právní zástupkyně Tereza Kubovičová navíc také namítala, že Gabriela předčasně ukončila ozařování pro intoleranci nebo že jí při operaci nesebrali celý prs, ale jenom rakovinový nádor.

Vymáhanou částku tak soudce zamítl a k tomu nařídil Taligovi zaplatit náklady za soudní řízení. Za normálních okolností se prý snaží vyjít žalobci vstříc, v tomto případě ho však popudila požadovaná výše finančního odškodnění, tedy 25 milionů korun.

„Tato částka nebyla od začátku ani exces, ale přehnaná. Ta částka je prostě nemožná, neskutečná. Proto jsem rozhodl o uhrazení nákladů žalující stranou, protože tady byla nutná taková obrana, jaká byla. Za to si může žalující strana svým způsobem sama,“ zdůvodnil soudce.

S tím ale Taliga se svým právníkem Švehelkou nesouhlasí a předpokládají, že se proti nepravomocnému rozsudku odvolají. „Předběžně lze z ústního odůvodnění soudit na bagatelizaci základních práv žalobce plynoucích mu z ústavního pořádku České republiky, například právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života,“ napsal Švehelka pro iROZHLAS.cz.

Již na konci dubna došel Městský soud v první větvi k nepravomocnému rozhodnutí, že klinika pochybila, když ignorovala výsledek vyšetření. Ve sporu, který Taliga zdědil po manželce, přiznal soud odškodnění 300 tisíc korun.

„Došlo k porušení povinností na straně žalované (klinika ISCARE, pozn. red.), a to s ohledem na to, že adekvátně nereagovala na výsledky vyšetření prsu, nepřistoupila k doporučenému dovyšetření a nasadila hormonální léčbu, která mohla pozitivně ovlivnit růst nádoru,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Filip Liška.