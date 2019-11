Soud poslal do vězení tři manažery vytunelovaného Metropolitního družstva. Rozsudek je nepravomocný

Soud uznal vinnými 19 lidí kvůli údajnému vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. Do vězení mají jít tři jeho bývalí manažeři - Daniel Tureček dostal šestiletý trest, dva jeho kolegové mají jít za mříže na pět let. Rozsudek ale není pravomocný, odvolala se proti němu žalobkyně a můžou to udělat i obžalovaní.

