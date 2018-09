‚Vojenskou techniku ocenit nelze.‘ Někdejší náměstek Šmerda se zastal Parkanové v kauze CASA

„Těžko si lze představit cenu v místě a čase obvyklou u vojenské techniky, která se teprve bude vyrábět. To znamená, že je to objednávka na papíře. Těžko si lze představit cenu v místě a čase obvyklou, kdy to byl první nákup letounů CASA v České republice,“ pronesl u soudu Šmerda.

„Trvám si na tom, co jsem již pronesl v přípravném řízení, že vojenskou techniku ocenit nelze,“ dodal.

Podle něj Parkanová neměla na nákupu letounů žádný osobní zájem, neobávala se ani toho, že by měla být z funkce ministryně odvolána.

V trestním totiž spisu stojí, že se Parkanová chtěla nákupem letounů zalíbit tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi (ODS), který ji prý chtěl odvolat.

Jedním z dalších svědků měl být i exministr pro lidská práva Michael Kocáb. Opakovaně svědčit nepřišel, soudkyně mu tak udělí pokutu.

Nákup letounů schválila v roce 2009 druhá Topolánkova vláda. Obžaloba tvrdí, že exministryně Parkanová a další obžalovaný Jiří Staněk způsobili státu škodu přes 800 milionů korun. Oba vinu odmítají. Soudní líčení bude pokračovat v listopadu.