Soud poslal bývalého Rathova poradce Bušinu za daňové úniky na šest let za mříže. Nařídil i pokutu

Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za údajné daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Rozhodl o tom středočeský krajský soud. Bušinu odsoudil jen v části obžaloby, v některých bodech jej viny zprostil. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

