Demonstrant s nášivkou loga wagnerovců nesouhlasí s půlroční podmínkou. Proti verdiktu se odvolal

Na protivládní demonstraci v Praze přišel podle obžaloby s nášivkou loga wagnerovců a písmenem Z. Soud ho za to potrestal podmíněným trestem a zákazem vstupu do Prahy. Jedenatřicetiletý Jakub Jašek se však minulý pátek proti prvoinstančnímu rozsudku odvolal. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila Eva Švíglerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1.

Praha 19:15 29. května 2023