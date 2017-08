Soud o odměny pro Kleslovou. České dráhy musely říct, co pro ně za 40 tisíc měsíčně dělala

Celkem 40 000 korun měsíčně dostávala v minulosti Radmila Kleslová (ANO) od Českých drah. Stále ale není jasné, za co konkrétně. Dráhy to neupřesnily ani poté, co letos v dubnu prohrály soud. Omezily se na vyjádření, že desítky tisíc posílaly bývalé starostce Prahy 10 za „právní porady, konzultace, posouzení a výklady norem“. Spolek, který o informace žádal, to ale považuje za nedostatečnou odpověď a chystá další právní kroky.

