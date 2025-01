Inženýr u soudu odmítl vinu za pád části budovy v centru Prahy v průběhu rekonstrukce

Inženýr Jiří Houra, který čelí obžalobě z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví kvůli zřícení budovy v pražské Mikulandské ulici, v pondělí u soudu odmítl vinu. Popřel, že by měl v době neštěstí autorský dozor na stavbě. Posudek, který ho označil za viníka, označil za účelový. Neštěstí se stalo 17. července 2018 při přestavbě bývalé základní školy na technologické centrum UMPRUM. Trosky zranily tři dělníky, jeden z nich doživotně ochrnul. Praha 13:48 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle státní zástupkyně Jiří Houra byl v postavení autorského dozoru za statickou část stavby | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ve třetím patře budovy se zřítila klenba, následně se propadly i stropy ve druhém a prvním patře. Jeden z dělníků, kteří v tu dobu na místě uklízeli, vyvázl s oděrkami. Druhý utrpěl několikačetnou zlomeninu nohy, s níž se léčil několik měsíců.

Nejmladšího z dělníků převezli záchranáři do nemocnice s rozlámaným krčním i bederními obratli, zlámanými žebry, probodnutou plící a roztříštěnou stehenní kostí. Obžaloba uvádí, že odpovědnost za zřícení kleneb nese jednatel pražské firmy HSD statika, zpracovatel statické části projektové dokumentace Houra.

Podle státní zástupkyně byl v postavení autorského dozoru za statickou část stavby a měl v dané době dohlížet na soulad prováděné stavby s navrženou dokumentací.

Nerozpoznal přitom nebezpečí zřícení kleneb, které na stavbě hrozilo poté, co se v nich objevily trhliny. Po návštěvě objektu necelý týden před havárií na místě pouze zakázal pohyb strojů, nikoliv lidí. Později už na stavbě osobně nebyl a na upozornění ohledně zvětšování trhlin reagoval textovou zprávou, že „situace nevypadá až tak dramaticky“.

„Trvám na tom, že autorský dozor jsem v době před havárií objektu neprováděl,“ prohlásil v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 1 třiapadesátiletý Houra. Uvedl, že tehdejší práce nesouvisely s jeho projektem. Na schůzce s Metrostavem podle vlastních slov předtím ústně souhlasil s rolí neformálního poradce a odborníka, který bude v případě potřeby radit stavbyvedoucím.

„Považoval jsem to za poradní činnost. Pokud by moje činnost byla zodpovědnou činností, zcela jistě bych nesouhlasil s neformální komunikací esemeskami a e-maily, zapisoval bych do stavebního deníku a posílal bych vyjádření na hlavičkovém papíru,“ hájil se inženýr.

Přišel s verzí, že až 14 dní po havárii podepsal předložený antedatovaný statický posudek. Označil to za velkou chybu a řekl, že dokument si pořádně nepřečetl. Řekl také, že Metrostav chtěl následným znaleckým posudkem vyvinit dva své stavbyvedoucí.

Příčinou havárie bylo podle Houry to, že stavaři udělali otvory do nosné konstrukce, aby ji mohli zaměřit. Znehodnotili tak stropní táhla, která jsou zásadním prvkem pro stabilitu konstrukce. „Časová osa vzniku trhlin je jasně vázaná na činnost Metrostavu při přípravných pracích,“ podotkl.

„Ptali se alibisticky na to, zda je možné pokračovat v práci,“ poznamenal ke stavařům. Upozornil také na záběry kamer z protilehlého objektu, podle nichž byl za komínem uskladněný stavební materiál, jenž pravděpodobně přetěžoval vrchní klenbu.

Hourovi hrozí šest měsíců až čtyři roky vězení nebo peněžitý trest. Metrostav má v trestním řízení postavení poškozeného. Nárok na náhradu škody nevznesl, náklady na odstranění následků havárie mu proplatila pojišťovna. Mladík, jenž skončil na invalidním vozíku, vymáhá prostřednictvím zmocněnkyně přes 29 milionů korun.