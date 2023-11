Soud přiznal odškodnění ve výši 170 tisíc korun dětem napadeným manžely v Lipníku nad Bečvou

Olomoucký krajský soud přiznal odškodnění ve výši 170 000 korun za nemajetkovou újmu šesti romským dětem, které podle rozsudku napadli v roce 2019 manželé Pumprlovi v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Soudy původně odškodnění poškozeným nepřiznaly a odkázaly je na občanskoprávní řízení. Názor musel krajský soud přehodnotit poté, co jejich zmocněnkyně uspěla se stížností u Ústavního soudu (ÚS). Olomouc 15:13 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít soud, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na případ upozornil server Romea.cz, informaci potvrdila zmocněnkyně poškozených Klára Kalibová.

ÚS zrušil část verdiktu olomouckého krajského soudu, který návrh na zaplacení nemajetkové újmy zamítl, čtyřem z napadených přiznal pouze bolestné. S dalšími nároky je odkázal na občanskoprávní řízení. Podle ÚS byla významně porušena základní práva poškozených.

Ústavní soud se zastal romských dětí, které napadl v parku manželský pár. Nově mají šanci na odškodné Číst článek

„Po rozhodnutí Ústavního soudu neměl soud jinou šanci než rozhodnout tak, jak rozhodl. Některým dětem přiznal plnou náhradu nemajetkové újmy, některým to snížil, nicméně nijak významně. Nejnižší odškodnění bylo 10 000 korun, nejvyšší 50 000 korun, dohromady to bylo 170 000 korun, původně jsme požadovali 230 000 korun,“ řekla Kalibová.

Oba manžele již soudy za napadení potrestaly a jejich rozhodnutí je v tomto případě pravomocné – Stanislavu Pumprlovi uložil soud 14 měsíců s podmíněným odkladem na tři roky, jeho žena Petra dostala dvanáctiměsíční trest se zkušební dobou na dva roky. Čtyřem z napadených přiznal přerovský a následně i krajský soud bolestné ve výši 35 000 korun.

„Pachatelé dodnes ze škody na zdraví nic nezaplatili, bylo proti nim již ve věci majetkové škody zahájeno exekuční řízení. Nemáme od nich žádné signály, že by něco chtěli platit dobrovolně. Bude tak pokračovat zátěž poškozených, že si to budou muset dál vymáhat,“ doplnila zmocněnkyně.

Případ se stal v dubnu 2019. Podle rozsudku manželé skupinu sedmi dětí nejprve rasisticky uráželi, poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. Podle lékařských zpráv utrpěly děti podvrtnutí krční páteře i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Obžalovaní svou vinu po celou dobu popírali, uváděli, že v parku řešili s nezletilými naopak to, že slovně napadli jejich dceru.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití, později jej překvalifikovali na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. Nakonec policie dvojici začala stíhat i kvůli rasovým pohnutkám. Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.