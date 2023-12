Vsetín má podle Nejvyššího soudu více odškodnit děti z vystěhovaných romských rodin. Ty musely v roce 2006 opustit vybydlený pavlačový dům v centru města. Kvůli umístění v nevyhovujících domech ale část dětí skončila v ústavní péči. Vsetín 16:49 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původní pavlačový dům, ze kterého byli Romové ve Vsetíně vystěhováni | Zdroj: Profimedia

Nejvyšší soud nařídil městu Vsetín odškodnit vyššími částkami některé děti z romských rodin, které radnice v roce 2006 vystěhovala z místního pavlačového domu. Část rodin našla ubytování v kontejnerovém sídlišti u Vsetína, další se museli vystěhovat do vesnic na Jesenicku nebo Prostějovsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejvyšší soud zvýšil odškodnění pro děti z romských rodin, které se musely vystěhovat ze Vsetína – shrnutí kauzy i soudních procesů

Soud významně navýšil odškodné zejména pro děti z rodiny, která se musela vystěhovat do Vlčic na Jesenicku. Dům byl kvůli absenci jakékoliv výbavy a jeho stavu neobyvatelný. Noví majitelé neměli žádnou možnost, jak takovou nemovitost opravit. Nakonec se rodina rozpadla a většina dětí skončila v ústavní péči. Šest dnes už dospělých dětí by tak podle rozsudku mělo získat od 87 tisíc do 95 tisíc korun pro každého.

Soudní spory v tomto případu mají dlouhý a složitý vývoj, ve kterém postupně padla řada rozhodnutí. Vrchní soud v Olomouci v roce 2021 uložil městu povinnost omluvit se dopisem a zaplatit několika rodinám odškodnění v souhrnné výši 302.000 korun. Dvě rodiny se ještě obrátily na Nejvyšší soud a ty současným rozhodnutím částečně uspěly.