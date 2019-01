Není viceprezident, nemá se co scházet se soudci, kritizuje Benda z ODS kancléře Mynáře

Praha plánuje při smogu zavést MHD zdarma. Chce také doporučit, aby lidé pracovali z domova

Hlavní město prověřuje možnost zavedení nízkoemisní zóny a mýtného. Magistrát připravuje také informační kampaň, která by měla poučit Pražany o tom, co by v době smogu neměli dělat.