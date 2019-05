Vrchní soud potvrdil 9 let vězení pro ‚pedokrále‘. ‚Měl jsem dětské vidění světa,‘ hájil se

Za pohlavní zneužívání dívek v pražských mateřských školách a za dlouhodobý sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň půjde učitel tance Petr Dostál na devět let do vězení. Poté se bude muset podrobit ústavní sexuologické léčbě a deset let nebude smět pracovat s dětmi. Pravomocně o tom ve čtvrtek rozhodl odvolací pražský vrchní soud. Související případ matky jedné ze zneužívaných dívek musí znovu projednat Městský soud v Praze.

