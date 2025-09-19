Soud podmíněně propustil na svobodu nejdéle vězněného Čecha. Za mřížemi byl přes 38 let
Mostecký soud podmíněně propustil na svobodu doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska, který si změnil příjmení na Navrátil. Nejdéle vězněný Čech byl za dvě vraždy za mřížemi přes 38 let.
Po absolvování pobytu v probačním domě se musí zdržovat po zkušební dobu v trvalém bydlišti v Česku, nařídil soud. Lze očekávat, že státní zástupkyně se proti pátečnímu rozhodnutí odvolá.
Muž odsouzený v Československu k trestu smrti už není pro společnost nebezpečný, zaznělo u soudu
O propuštění žádal odsouzený v minulosti už dvakrát. Trest smrti si vyslechl v tehdejším Československu v září 1988. Po zrušení trestu smrti po změně politického režimu mu soud uložil doživotí.
Trest si teď odpykával v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí o propuštění zabýval soud v Mostě.
Vocásek, nyní Navrátil, vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou.