Čelili obžalobě z napadení mladíka během návštěvy čínského prezidenta, soud oba policisty osvobodil

Soud osvobodil dva policisty, kteří měli den po návštěvě čínského prezidenta v Praze napadnout na služebně studenta. Verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2 není pravomocný. Případ jednoho z policistů pak předá k posouzení ministerstvu vnitra. Praha 13:18 8. 1. 2018 (Aktualizováno: 13:36 8. 1. 2018)

„Soud podle mě vysílá negativní signál pro oběti podobných incidentů, kterých, obávám se, je mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. A myslím, že takovéto chování není v právním státě přípustné,“ uvedl po verditku 21letý student Josef Tajovský, který si na chování policistů stěžoval u soudu.

Incident se stal 31. března 2016, den poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. Tajovský pokřikoval v parku na Vinohradech na vojáky a policisty, že by se měli za zásahy v souvislosti s návštěvou prezidenta stydět.

Sám se k tomu přiznal, odmítl ale, že by se choval agresivně. Obžalovaní policisté Jan Nekvapil a Martin Kopp tvrdili, že jim vulgárně nadával.

21 letý student Josef reaguje na osvobozující verdikt nad policisty, kteří ho prý fackovali a škrtili. Pokřikoval na ně po návštěvě čínského prezidenta. @Radiozurnal1 pic.twitter.com/4iRQUNHqwq — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 8. ledna 2018

Hlídka poté studenta odvezla na služebnu. První policista Nekvapil mu dal podle výpovědi poškozeného dvě facky, Kopp pak mladíka údajně škrtil.

„Byl jsem frustrován a do dneška se to se mnou táhne, nebyla to určitě pozitivní zkušenost," uvedl před časem Tajovský.

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhovala policistům podmíněné tresty a také zákaz činnosti na pět let. „Násilné a svévolné jednání v podstavení policie vůči poškozenému je nutno označit za velmi závažné a alarmující," uvedla již dříve Adámková.

Oba policisté ale popírali, že by studenta fyzicky nenapadli. Mladík byl podle nich opilý a neposlouchal jejich výzvy. Žádali proto zproštění viny.

Soud jim dal sice za pravdu, v případě Nekvapila ale případ předá ministerstvu vnitra, které má zvážit kázeňský trest.

„Jednání popsané v obžalobě stran obžalovaného Koppa nebylo prokázáno ničím," řekla soudkyně. „Jednání obžalovaného Nekvapila je trestuhodné, obžaloba však nepředložila důkazy o naplnění subjektivní stránky trestného činu," dodala soudkyně. Podle ní nechtěl policista způsobit mladíkovi žádnou škodu.

Soud osvobodil dva policisty, kteří údajně na služebně fyzicky napadli studenta v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v ČR. Případ jednoho z policistů soud předává @vnitro , které má zvážit kázeňský trest. Víc @Radiozurnal1 pic.twitter.com/HHyawCnweV — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 8. ledna 2018

Kvůli třídenní návštěvě čínského prezidenta byla v ulicích Prahy denně nasazena tisícovka policistů. Na policejních služebnách skončilo 23 demonstrantů z řad odpůrců i příznivců státníka.

Většinu incidentů policisté vyhodnotili jako přestupky. Justice se však musela zabývat několika případy, při kterých šlo zejména o to, že Číňané podporující prezidenta brali odpůrcům tibetské vlajky.



Kvůli některým zásahům proti projevům nesouhlasu s čínskou politikou čelila policie kritice. Podle vlastního interního šetření ale chybovala pouze v budově filmové a televizní fakulty, kam policisté přišli kvůli vyvěšeným tibetským vlajkám.

Soud navíc nedávno označil za nezákonný zákrok proti dvěma mužům, kteří při návštěvě čínského prezidenta vyvěsili do oken své kanceláře tibetskou a tchajwanskou vlajku.