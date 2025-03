Soud poslal do vazby dva muže, kteří se podle policie pokusili vyloupit bankomat v Srní

ANO je v modelu STEM nejsilnější od začátku roku. Agentura měří i mírný nárůst u Pirátů

Druhou koalici Spolu by nyní volilo 17,1 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle modelu dostali ještě Starostové, SPD, Piráti a Stačilo! Naopak Motoristé by zastoupeni nebyli.