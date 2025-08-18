Soud poslal do vazby muže podezřelého ze zapálení školky v Jaroměři. Hrozí mu až osm let za mřížemi
Dvaačtyřicetiletého muže podezřelého ze zapálení mateřské školy v Jaroměři na Náchodsku vzal soud do vazby, uvedla mluvčí policie Karolína Macháčková. Podezřelého policie zatkla bezprostředně po činu ve středu 13. srpna. Oheň způsobil škodu přes tři miliony korun, obviněný podle policie navíc ze školy ukradl elektroniku. V případě prokázání viny a odsouzení muži hrozí až osm let vězení.
„Soudce akceptoval návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby. Policisté na případu nadále intenzivně pracují,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková k případu muže, který je podezřelý ze zapálení mateřské školy v Jaroměři.
Policie vazbu navrhla především kvůli obavě, že by se muž mohl vyhýbat trestnímu řízení a pokračovat v nezákonném jednání.
Kriminalisté muže, kterého podezírají i z další trestné činnosti, obvinili z obecného ohrožení, poškození cizí věci, krádeže a porušování domovní svobody.
Muž navíc podle detektivů v květnu v Jaroměři hodil plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30 tisíc korun. V červnu pak dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů, jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno.