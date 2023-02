Soud potvrdil traťovému komisaři podmínku za chyby v pořádání rallye v Lopeníku. Zmírnil délku trestu

Odvolací Krajský soud v Brně ve středu potvrdil traťovému komisaři Petru Pláškovi podmíněný trest za pochybení při pořádání rallye v Lopeníku na Uherskohradišťsku. Zmírnil dobu trvání na šest měsíců s odkladem na rok. Původně muži Okresní soud v Uherském Hradišti uložil osmnáctiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Brno 12:15 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud v Brně potvrdil podmíněný trest | Foto: Dalibor Glück / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Závodní auto řízené advokátem Michaelem Bartončíkem na podzim 2012 srazilo šest lidí stojících u trati. Čtyři dívky zemřely, dva lidé utrpěli zranění. U dalších čtyř mužů, kteří se na organizací závodu podíleli, soud potvrdil zproštění obžaloby. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Všem pěti obžalovaným hrozilo za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až šest let vězení. Vinu odmítli. Plášek ve středu vyjádřil lítost. „Chtěl bych říct, že je mi to hrozně moc líto, co se stalo. Těžko se mi o tom mluví, já ale dodneška nevím, co jsem udělal špatně,“ uvedl Plášek.

Proti výroku prvoinstančního soudu z loňského dubna o vině a trestu se Plášek odvolal. V případu se odvolal i státní zástupce, a to proti zprošťující části rozsudku. Traťový komisař Plášek podle žalobce v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati.

Předseda organizačního výboru závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip pak podle státního zástupce porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rallye, tvorby bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi osmnáctiměsíční podmíněný trest. Krajský soud následně rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi.

Okresní soud se kauzou znovu začal zabývat v prosinci 2019, nepravomocný rozsudek vynesl loni na jaře.