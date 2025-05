Soud pozdržel podpis smlouvy o Dukovany. Havlíček: Vláda o riziku věděla. Kučera: Nejde pořád čekat

Dohoda o stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech měla být podepsána ve středu, krajský soud v Brně však den před tím vydal předběžné opatření a její podpis zablokoval. Odpověděl tak na žalobu francouzské společnosti EDF. „Na vyřešení všech komplikací bychom čekali dlouho,“ hájí pro Český rozhlas Plus plány na podpis poslanec a místopředseda TOP 09 Michal Kučera. Podle poslance a prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka stačila trpělivost. Rozhovor Brno 17:02 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chladicí věže jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Pane Havlíčku, jak může být vláda odpovědná za to, že soud předběžným opatřením prozatím zablokoval podpis dohody o Dukovanech?

Havlíček (ANO): Za to vláda odpovědná není. Vláda je odpovědná za to, že připravila podpis kontraktu, ačkoliv věděla o tom riziku. Několikrát jsme ji na to upozorňovali.

Ad jedna proto, aby zatím odložila podpis, protože není zabezpečená dostatečná účast českého průmyslu. A ad dva proto, že bylo zjevné, že EDF se brání a nebylo rozhodnuto. A říkali jsme, že riziko tady je.

Jenže vláda chtěla udělat velkou show, chtěla dostát „svému politickému slibu“. Přes toto riziko připravila podpis na středu 7. května. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy sem dorazila korejská delegace včetně členů vlády.

A rozhodnutí, které padlo, nebylo úplně překvapivé. To tak bývá, že se firmy brání a soud takto skutečně rozhodnout může. Stačila jedna věc: být trpělivý, vyjednávat dál a využít času i pro posílení českého průmyslu. A jak by se rozhodlo, tak by se samozřejmě podepisovalo.

Pane Kučero, neměla být vláda trpělivější? A neměla naplánovaný podpis dohody o stavbě nových bloků odložit z důvodu rizika, které popsal pan Havlíček?

Kučera (TOP 09): Nemyslím si to. Problémy u takto velkých tendrů mohou nastat, komplikace tam bývají a čekat do doby, kdy všechny případné komplikace budou odstraněny, tak to bychom čekali dost dlouho.

Připomenul bych, že ještě v tuto chvíli běží řízení u Evropské komise. Tam EDF taky podala stížnost a tam to bude pravděpodobně ještě delší. To znamená, že kdybychom čekali, až EDF vyčerpá všechny právní možnosti odvolání, tak bychom čekali dost dlouho a ta doba by byla využitá velmi, velmi špatně.

Obstrukční kroky

Pane Havlíčku, nelze čekat donekonečna. A čekal byste i na to, jak dopadne řízení u Evropské komise, na kterou se firma EDF taky obrátila?

Havlíček: Ne, to už je něco jiného, protože to není koncipováno tak, že se zabrání podpisu smlouvy.

Jsme v situaci, kdy jsme měli možnost vyčkat ještě určitou dobu, alespoň do doby rozhodnutí českého soudu. To je zcela zjevné. Všichni věděli, že se francouzská firma odvolává.

EDF se odvolává mimo jiné proto, že do přípravy tendru investovala spousty peněz, kolem 100 milionů korun. Chtěla jednat s členy vlády, členové vlády ji odmítli. Takže ve firmě řekli: Ano, v tomto případě se musíme bránit.

Nezpochybňuji nabídku jihokorejské KHNP, z mého pohledu byla dobrá a vláda rozhodla podle nejlepší nabídky.

Ale nechápu to, že když je to v této situaci, proč se tlačí do toho, že se musí smlouva bezprostředně podepsat, když je to otevřená záležitost. Nemluvě o tom, že by byl ještě čas vyjednávat vyšší podíl českého průmyslu.

Pane Kučero, neměla vláda počkat aspoň do rozhodnutí soudu? Neměla jednat s představiteli francouzské EDF, aby je třeba uklidnila a odradila od žaloby?

Kučera: Úplně nevím, jak jednala vláda. Mezi zástupci ČEZ s francouzskou společností, pokud vím, debata samozřejmě proběhla.

Možná bych jen připomenul, o co v žalobě šlo. EDF napadla rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl, že je vše v pořádku. Podle mě to znamená, že je jasně potvrzeno, že nedocházelo k žádnému pochybení.

To, co je napadnuto, je, že vláda rozhodovala v takzvané bezpečnostní výjimce. Myslím, že je jasné, že i podle našeho úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je to v pořádku.

Ze strany EDF se jedná pravděpodobně jen o obstrukční kroky. Obávám se, že se EDF se snaží vyjednat podmínky směrem ke korejské společnosti asi podobně, jako to probíhalo před nedávnem mezi korejskou společností a společností Westinghouse.

