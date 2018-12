Až 12 let vězení. Soud uvalil vazbu na muže, který přepadl banku v Příbrami

Okresní soud v Příbrami poslal do vazby muže, který v pátek přepadl banku. Do příbramské pobočky vnikl se střelnou zbraní a držel rukojmí. Zadržela ho až zásahová jednotka policistů. Muži nyní hrozí až 12 let vězení.

